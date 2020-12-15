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Одна из сестер-близняшек из дуэта ANNA MARIA впервые показала лицо сына (фото)

Сегодня, 18:13

Мария Опанасюк лишь недавно призналась, что у нее есть ребенок

Мария Опанасюк, одна из сестер из скандального дуэта ANNA MARIA впервые показала своего трехлетнего сына Льва. Девушка лишь недавно рассказала, что у нее есть ребенок. А теперь решила больше не скрывать его лицо.

Фото Марии с сыном и сестрой Анной появилось на официальной странице девушек в Instagram.

"Всем жителям планеты Земля хочется пожелать счастья и радости побольше! Счастья каждой семье и каждому человеку!", – подписали сестры снимки, которые были сделаны для журнала "Отдохни".

ANNA MARIA
ANNA MARIA
Фото: instagram.com/annamariaduet

"Неожиданно", "Какой взрослый уже", "Ничего себе, мои теплые поздравления", "Здорово", – пишут поклонники дуэта.

Отметим, что Мария выступала почти до самого рождения малыша. Она тщательно скрывала свое интересное положение – дизайнеры даже сшили ей специальный костюм, в котором не было видно округлившийся живот. А когда сыну был всего месяц, семья отправилась на гастроли. Сейчас мальчику уже три года.

Напомним, Виктор Павлик попал в скандал из-за фото с дуэтом ANNA MARIA.

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