"Задний план – огонь": Максим Галкин показал забавное фото с детьми и Аллой Пугачевой
Звездная пара проводила детей в школу
Недавно вся Сеть умилялась, как сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой исполняет на фортепиано свою любимую украинскую песню. А теперь в Instagram-аккаунте Максима Галкина появилось милое фото с детьми. Еще больше позабавил его подписчиков задний план снимка, где позирует Алла Пугачева.
"В школу!", – подписал фото Галкин, добавив хештеги #каждоеутречко и #такиживем.
Но не все сразу обратили внимание на то, что на заднем плане – Алла Пугачева.
"Найди Аллу Борисовну", "Мама на фоне очень рада, что можно лечь спать", "Мама на заднем плане – огонь", "Ха-ха, а мама стоит счастливая, что детки в школу идут", "Задний план просто супер", – пишут поклонники звездной семьи в комментариях.
Напомним, Галкин поздравил Пугачеву с годовщиной совместной жизни.
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