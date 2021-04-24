Вероятный организатор голой фотосессии в Дубае объяснил, зачем девушки разделись на балконе

По словам Алексея Концова, администрация отеля, на территории которого были сняты скандальные кадры, была в курсе проведения фотосессии

Один из вероятных организаторов "голой" фотосессии в Дубае Алексей Концов на днях прибыл в Москву после освобождения из СИЗО в ОАЭ. Он поделился подробностями произошедшего с ним и моделями, которых тоже ранее задержала полиция Дубая.

По словам Концова, администрация того самого отеля была в курсе фотосессии. Уже после нее девушки зашли в его номер переодеться, а потом решили сфотографироваться еще и на балконе высотки.

Алексей Концов

Фото: instagram.com/alexkontsov

"Ко мне девушки поднялись, чтобы переодеться после съемок, и были у меня в квартире не более получаса. Видео снимал сосед с другого небоскреба. Он в тюрьме, так как снимать и выкладывать такое запрещено…", – рассказал Алексей изданию РИА.

Он отметил, что изначально модели принимали участие в съемке в купальниках, организатором которой был Виталий Гречин, а фото на балконе не были запланированы.

Голые модели в Дубае Фото: скриншот

Напомним, 3 апреля голые модели устроили фотосессию на балконе в мусульманском Дубае (ОАЭ) и были арестованы представителями местных правоохранительных органов. Фотографии и ролики вскоре появились в социальных сетях и вызвали резонанс.

Недавно также одна из участниц голой фотосессии в Дубае рассказала, что там произошло на самом деле.

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