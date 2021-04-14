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Участница голой фотосессии в Дубае о кошмарах в СИЗО: крики людей в камерах и маски вместо туалетной бумаги

Сегодня, 14:43

Модель Виктория Ильченко, которая была одной из участниц скандальной фотосессии на балконе в Дубае, шокировала рассказом о пережитых восьми днях в СИЗО

Участница "голой" фотосессии в Дубае, организаторы которой до сих пор находятся в тюрьме, в деталях рассказала о пережитых кошмарах после ареста. Модель Виктория Ильченко заявила, что им запрещено было звонить даже семье. В СИЗО у них был холодный душ, постоянный шум вентиляции, еда один раз в день и полное неведение того, что будет дальше. Ко всему прочему, прямо перед задержанием у Виктории воспалились почки – ей пришлось вызывать доктора, так как медсестер в отеле не было.

В Instagram Виктория Ильченко запостила фото, где она позирует в мини-платье на балконе. По словам модели, никто не вникает в то, что произошло на самом деле в Дубае. Сейчас все девушки уже вернулись на родину, но Виктория отметила, что никому не пожелает пережить подобное.

Виктория Ильченко
Виктория Ильченко
Фото: instagram.com/_victoria_ilchenko_

"Нас лишили всего: забрали все личные вещи, деньги, паспорта, телефоны. Это был шок и страх. Страх за то, что ты не можешь позвонить и сказать что ты жив и ты в порядке. А ты просто пришёл в участок по просьбе полиции "дать показания" и "вы будете свободны". Задумайтесь теперь насколько хорошо и продумано они работают, даже ловить никого не нужно. Сидя 8 дней в полном неведении что будет, просидите вы в этом месте пару дней либо целый срок, начинаешь сходить с ума. Нашими слезами можно были напоить всю Африку, а лицами опухшими от слез, можно смело пугать детей", – написала Виктория Ильченко.

Помимо этого, задержанные не могли даже со стационарного номера позвонить семье или послу.

"Все это время ты проводишь в "апартаментах", которые на время стают твоим убежищем. И все что у тебя есть это матрас и одеяло, свет который никогда не выключают и 24/7 шумящая вентиляция, которая не даёт заснуть и является одним из психологических приемов. Каждый в этом месте понимает свои ошибки и переоценивает все", – написала модель.

Голые модели в Дубае
Голые модели в Дубае
Фото: скриншот

Виктория Ильченко призналась, что им даже не давали гигиенические средства, которые нужны девушкам во время ПМС и таблетки.

"Шоком также был холодный душ, запах не смывающего туалета, отсутствие туалетной бумаги и потребность есть руками", – написала Валерия.

В Instastories модель запостила кадр с капельницей в руке. Дело в том, что в последний день "свободы" у нее было воспаление почек, но врачей в отеле не оказалось.

Скриншот Instagram

В самих камерах, по словам Виктории, на стенах были написаны имена и даты умерших, а из соседних камер доносились крики людей из-за драк. По просьбам девушек, их не переводили в камеру, где постоянные драки, а вместо этого с ними была девушка, которая в СИЗО уже восемь месяцев. Ее выпустили по решению суда в тот же день, когда и их.

Ранее одна из участниц фотосессии в Дубае заявила, что моделей заставили выйти на балкон голыми.

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