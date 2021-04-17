Бабушка и любимый все простили: участница голой фотосессии в Дубае рассказала, что там произошло

Яна Грабощук, которую депортировали из ОАЭ призналась, что ей стыдно за случившееся, и что она заслужила все 8 дней пребывания в СИЗО

Самая узнаваемая участница "голой" фотосессии в Дубае Яна Грабощук прокомментировала ситуацию с задержанием и депортацией. По словам девушки, она работает с 19 лет, но на обнаженке не зарабатывает.

"Это больше хобби", – заявила девушка в сюжете ТСН.

Яна Грабощук

Фото: instagram.com/ya_.na_ka

Говоря о нашумевшей ситуации в Дубае Яна утверждает, что это был просто отдых в компании друзей, а организатора – Виталия Гречина – называет "добрым" и просто мужчиной, который любит, чтобы его окружили красивые девушки.

"Мы фотографировались в бассейне, потом просто поднялись к нему домой, чтоб переодеться. Вид с балкона был красивый и мы решили сделать несколько снимков", – рассказывает девушка.

Яна Грабощук

Фото: instagram.com/ya_.na_ka

Она добавила, что этот поступок был глупым, а она и другие модели сами виноваты в том, что их задержала полиция.

"С нами обращались как с животными. Мы кушали хлеб и чай пили. Нас будили среди ночи – обыск был", – делится впечатлениями о пребывании в камере Яна.

К слову, Грабощук в Украине ждал молодой человек. Она боялась, как тот отреагирует на произошедшее, но уверяет, что все хорошо. Бабушка девушки, которая до этого не представляла, как отдыхает ее внучка, тоже простила Яну.

Напомним, что ранее появились новые подробности голой фотоссесии в Дубае.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться