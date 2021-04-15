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Не одна: сколько на самом деле моделей, участвовавших в голой фотосессии, осталось в Дубае

Сегодня, 10:22

На днях украинские модели благополучно прибыли на родину. Ранее сообщалось, что в ОАЭ из 12 девушек осталась одна модель, у которой был обнаружен COVID-19

Если ранее сообщалось, что в ОАЭ из 12 депортированных украинок осталась одна модель, то теперь стало известно, что в ОАЭ до сих пор остаются две девушки. Одна из них болеет COVID-19, другую задержали и снова открыли на нее дело. Об этом сообщили освобожденные девушки в прямом эфире в Instagram.

Ирина и Диана были среди тех, кто голым позировал на балконе отеля в Дубае. Модели рассказали, что не всем удалось уехать из ОАЭ – две их приятельницы до сих пор остаются в Дубае.

"Там осталась не одна девочка, а две. Одна, которая заболела COVID-19, и еще вторая. Мы не знаем, что с ней будет, надеемся, что она тоже вернется и даст о себе как-то знать, потому что нас отправили, а эти две девочки остались", – говорит Ирина.

Ирина и Диана
Ирина и Диана
Фото: instagram.com/mur.irco

"На одну девочку открыто то же дело, только отдельно. Так как сейчас начался Рамадан, над ними нельзя проводить суд, но мы надеемся, что ее отпустят", – поделилась Диана.

Напомним, 3 апреля в Сети появились кадры, на которых группа обнаженных девушек фотографируется на балконе отеля в Дубае, где такое поведение запрещено законом. Из-за нарушения правил моделей поместили в СИЗО, спустя неделю они вернулись на родину.

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