Там были россиянки, они сбежали: новые подробности голой фотоссесии в Дубае (видео)

Среди девушек, которые обнаженными фотографировались на балконе отеля, были не только украинки, но и россиянки. Они улетели домой 3 апреля, в день задержания

О том, что среди обнаженных девушек на балконе отеля были не только украинки, но и россиянки, рассказали две модели – Ирина и Диана – в прямом эфире в Instagram.

Девушки провели в дубайском СИЗО восемь дней, после чего их депортировали из ОАЭ.

"Все началось с того, что один добрый полицейский сказал: "Девочки, вы ни в чем не виноваты. Просто чтобы вас быстрее отпустили, вы должны прийти и дать показания". И представьте, какие дуры, поверили и пошли", – сказали девушки, указывая на себя.

Ирина и Диана Видео: instagram.com/mur.irco

По словам девушек, все "умные свалили еще 3-го числа", но у других девушек билеты домой были на 5 апреля.

"И вот те, у кого были билеты на третье число, благополучно свалили, у них все хорошо, они не видели дубайское СИЗО, за хлеб не дрались", – сказала Ирина.

Ранее мы писали, что девушки также сообщили о двух украинках, которые до сих пор остаются в ОАЭ. Одна из них болеет COVID-19, другая находится в СИЗО.

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