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Фотограф об организаторе голой фотосессии в Дубае: У него постоянно жили 2-3 содержанки

Сегодня, 19:00

Виталий Гречин нередко устраивал фотосъемки с молодыми девушками

Знакомый вероятного организатора фотосессии с участием обнаженных моделей в Дубае Виталия Гречина, рассказал, что мужчина жил с некоторыми моделями.

По словам московского фотографа Сергея Ленина, который знаком с Виталием, Гречин любит устраивать подобные "туры" с моделями за границей, некоторые из них у него жили в качестве содержанок, а кого-то из девушек Виталий и вовсе "пристраивал" своим состоятельным друзьям. Об этом Сергей рассказал в интервью МК.

"Насколько я знаю, у него на постоянной основе в квартире жили две-три девушки, считайте, как содержанки были. Но не потому, что он секс-гигант, просто у него существуют психологические проблемы. Виталий – глубоко одинокий человек. И страшно боялся одиночества, сам признавался в этом. Ему необходимо, чтобы рядом с ним кто-то находился", – рассказал Сергей.

Виталий Гречин
Виталий Гречин
Фото: facebook.com/vitaliy.grechin

По словам фотографа, Виталий знакомился с девушками в соцсетях и приглашал в свой круг общения. В основном, в тусовке Гречина были девушки из небольших городов, ищущие "лучшей жизни".

"Своих знакомых девушек он, скорее всего, пристраивал обеспеченным приятелям. Не думаю, что за деньги, скорее, по дружбе. Девушкам это было удобно. Виталий мог найти им богатого надежного спонсора на постоянной основе без рисков. Хотя, не исключаю, что он мог иметь процент с этого", – поделился Ленин, добавив что Виталий – "своеобразный и эксцентричный человек".

Виталий Гречин
Виталий Гречин
Фото: facebook.com/vitaliy.grechin

Сергей уверяет, что Гречин питает слабость к фотографиям обнаженных дам, поэтому и нередко устраивает подобные фотосессии со своими подругами.

Напомним, подруга голых украинок из Дубая объяснила, зачем они туда поехали.

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