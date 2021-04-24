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Ймовірний організатор голої фотосесії в Дубаї пояснив, навіщо дівчата роздяглися на балконі

Сьогодні, 14:03

За словами Олексія Концова, адміністрація готелю, на території якого були зняті скандальні кадри, була в курсі проведення фотосесії

Однин з імовірних організаторів "голої" фотосесії в Дубаї Олексій Концов днями прибув до Москви після звільнення з СІЗО в ОАЕ. Він поділився подробицями події, що трапилася з ним та моделями, яких теж раніше затримала поліція Дубая.

За словами Концова, адміністрація того самого готелю була в курсі фотосесії. Вже після неї дівчата зайшли в його номер переодягнутися, а потім вирішили сфотографуватися ще й на балконі висотки.

Олексій Концов
Фото: instagram.com/alexkontsov

"До мене дівчата піднялися, щоб переодягнутися після зйомок, і були у мене в квартирі не більше півгодини. Відео знімав сусід з іншого хмарочоса. Він у в'язниці, так як знімати і викладати таке заборонено...", – розповів Олексій виданню РІА.

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Він зазначив, що спочатку моделі брали участь у зйомці в купальниках, організатором якої був Віталій Гречин, а фото на балконі не були заплановані.

Голі моделі в Дубаї
Голі моделі в Дубаї
Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 квітня голі моделі влаштували фотосесію на балконі в мусульманському Дубаї (ОАЕ) і були заарештовані представниками місцевих правоохоронних органів. Фотографії та ролики незабаром з'явилися в соціальних мережах і викликали резонанс.

Нещодавно також одна з учасниць голої фотосесії в Дубаї розповіла, що там сталося насправді.

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