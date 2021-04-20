Вернуть или оставить? Что с подарками от бывших делают Билык, Пугачева, Козловский и другие звезды

Некоторые знаменитости даже боятся избавиться от подарка экс-возлюбленных

Немало звезд считают, что хранить подарки от бывших не стоит. Но уместно ли возвращать подаренные вещи, либо их стоит просто выкинуть?

Психолог Наталья Холоденко говорит, что не видит смысла в том, чтобы возвращать подарки эксам.

"Если есть желание, возвращайте. Но мне кажется, что это в большинстве случаев желание показать какую-то свою независимость. Знаете, так возвращать хочется, когда вы расстаетесь, и говорите "Мне от тебя ничего не надо", – поделилась Наталья в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".



Она добавила, что это не просто подарки от бывших, это личные вещи, которыми она пользуется. Потому и возвращать их не собирается.

Певица Ирина Билык тоже хранит кольцо от бывшего ухажера. Правда, сначала она подарок выбросила.

"Потому что я хотела к другому, а тут мне сделали предложение. Так я выбросила, а потом нашла, надела и сказала "Ну, выходить замуж не буду, а кольцо оставляю себе". Оно у меня есть. Я очень благодарна тому человеку, который меня может до сих пор любит, за это украшение. И очень дорогое для меня украшение", – сказала певица.

Ирина Билык Фото: instagram.com/bilyk_iryna



Ведущий "Зіркового шляху" Даниэль Салем признался, что боится выбрасывать подарок от бывшей: "Я помню мне одна девушка, она считала себя ведьмой, подарила камень. Он до сих пор у меня есть. Я боюсь его выкинуть. Мне кажется, я умру".

Даниэль Салем Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Сохраняет подарки от бывших и певец Виталий Козловский. "Я благодарен за те подарки, которые делались. Наверное больше дарил подарки я. И надо спросить у моих бывших... как правило это были какие-то драгоценности", – заявил артист.

Виталий Козловский и Рамина Есхакзай Фото: instagram.com/raminalalala

Блогер Рамина Есхакзай, которая когда-то была помолвлена ​​с Козловским, призналась, что все украшения от бывших возлюбленных хранит. Вероятно, в ее коллекции есть и подарок от Виталия Козловского.

Алла Пугачева, как оказалось, тоже до сих пор носит подарок от своего бывшего мужа Филиппа Киркорова – это ценная подвеска Арлекин. Ее Примадонна надевала на празднование своего 70-летия. А вот король поп-музыки сохранил инкрустированные бриллиантами часы, которые Алла Борисовна подарила ему 25 лет назад.

Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Недавно это украшение засветилась в клипе рэпера Давида Манукяна "Ролекс", в котором снялся и сам Киркоров. Также Давид показал эти часы в своем Instagram. На обратной стороне циферблата можно заметить выгравированы текст: "Филиппу с любовью от Аллы 1995".

Фото: instagram.com/dava_m

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