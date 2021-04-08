Алла Пугачева снялась в клипе для фильма Чернобыль. Он напомнил певице о ее концерте в 86-м

Артистка прочла слова своей песни "Мы в этой жизни только гости"

Певица Алла Пугачева, сын которой увлекся фотографией, снялась в музыкальном промо-клипе предстоящей драмы "Чернобыль" Данилы Козловского. В ролике, который состоит из кадров фильма, появляется сама Примадонна и начитывает слова своей знаменитой песни "Мы в этой жизни только гости".

Видео опубликовал в своем Instagram-аккаунте супруг Аллы Пугачевой, Максим Галкин. В посте он поделился впечатлениями от просмотра фильма, а также рассказал, что значит трагедия на ЧАЭС для самой Примадонны.

Алла Пугачева в клипе для фильма "Чернобыль" Фото: Скриншот из видео

"Мы с Аллой месяц назад стали первыми зрителями фильма "Чернобыль" Данилы Козловского. Нам очень понравилась эта талантливая работа. Драматичная, захватывающая, не отпускающая ни на секунду кинокартина", – написал Максим Галкин.

Затем Максим добавил, что для Аллы это не просто фильм, а важная часть жизни. Певица была одной из первых, кто прибыл на место катастрофы в 1986 году.

"В далеком 86-ом году Алла и её коллектив поехали с концертом в Припять по просьбам ликвидаторов. Концерт прошёл на открытом воздухе недалеко от места аварии. Риск был большой. Она могла отказаться, но всё же поехала. Для Аллы это был не только профессиональный подвиг, но и порыв души", – написал Галкин.

Он добавил, что на концерте в Припяти перед Аллой Пугачевой сидели герои и самоотверженные люди.

Алла Пугачева читает стих в клипе для фильма "Чернобыль" Видео: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, что трейлер фильма "Чернобыль" вышел еще в прошлом году. В Сети жестко раскритиковали будущий фильм и назвали его "дном" еще до его премьеры.

"Чернобыль" Данилы Козловского рассказывает о пожарном Алексее, который, не стремясь быть героем, вместе с инженером Валерой и военным водолазом Борисом должны предотвратить страшный исход масштабной катастрофы. Герои вынуждены спуститься в резервуар под реактор, где с каждым часом все сильнее нагревается вода.

Ранее в Сети сына Королевой сравнили со старшей дочерью Пугачевой.

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