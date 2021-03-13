С Пугачевой, Киркоровым и Собчак: Настя Ивлеева роскошно отпраздновала 30-летие

Ведущая и блогер устроила вип-вечеринку в Москве

Звезда тревел-шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева, которая ранее похвасталась покупкой Lamborghini, устроила грандиозную вечеринку по поводу своего 30-летия. На праздник пришли Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие селебритис.

Темой вип-вечеринки Ивлеевой стало кибер-барокко, потому все гости были одеты весьма ярко и вызывающе. Именинница надела черное платье с корсетом и открытыми плечами, Собчак была в белом мини и с золотым украшением на голове.

Настя Ивлеева, Даня Милохин, Алла Пугачева, Максим Галкин, Ксения Собчак

Фото: instagram.com/danya_milokhin

А вот Примадонна отдала предпочтение лаконичному черному платью, дополнив образ головным убором с перьями. Ее супруг надел костюм с доспехами.

На празднике у Ивлеевой также были замечены Регина Тодоренко, Николай Басков, ряд популярных блогеров, а также муж Насти Элджей. Фотографиями с праздника именинница поделилась в Instastories.

Фото: instagram.com/stories/fkirkorov

Примечательно, что на празднике у Насти Ивлеевой присутствовали Филипп Киркоров и Алла Пугачева, которые, по слухам, сейчас в ссоре. Кроме того, накануне Киркорова раскритиковали за то, что он не поздравил Пугачеву с 8 Марта.

Фото: instagram.com/stories/_agentgirl

Фото: instagram.com/stories/_agentgirl

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