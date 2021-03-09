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Зависть – плохо? Украинские звезды пожаловались на критику в соцсетях

Сегодня, 15:08

А психолог Наталья Холоденко посоветовала, как реагировать на хейт

Жизнь звезд вызывает у подписчиков в соцсетях две реакции: кто-то радуется за кумира, а кто-то откровенно завидует! Что ж, всем угодить трудно – именно так решила певица Оля Полякова, которая в начале 2021 года полетела с семьей на отдых на Мальдивы.

А как только она запостила в Instagram фото с пляжа, недоброжелатели не сдерживали себя в завистливых комментариях.

"Оля, то митингуем и плачем, что денег нет, а тут бац и Мальдивы", – написала одна из пользовательниц Сети.

Видео: телеканал "Украина"

Но Полякова не первый день в Instagram, и знает, как отвечать хейтерам. И хотя несколько дней звезде не везло с погодой, ни этот факт, ни агрессия подписчиков не повлияли на оптимизм певицы.

"Умей радоваться жизни в любых обстоятельствах", – говорит Королева ночи.

Оля Полякова такая не одна. За Мальдивы свою порцию негатива от завистников получили ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук и его жена Кристина. Их совместные завтраки у океана и роскошный номер с выходом на пляж не оставили в покое пользователей соцсети.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук на Мальдивах
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Зажрался!", "Комики и на Мальдивах комики", – такие комментарии им начали писать под фотографиями с отдыха, и большую волну зависти пара получала в личные сообщения.

А некоторые люди, по словам Кристины, даже начали отписываться, чтобы не видеть живописные видео и фото ежедневно в своей ленте новостей.

И если сейчас Кристина относится к завистливым комментариям спокойно, то раньше, по словам Владимира, реакция ее была совсем противоположной.

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"Она определенный первое время мне прям показывала "Вот, мне написали, что мне с этим делать?" Говорю – "Ничего! Просто не реагируй". Худшее, что может быть для них – это просто игнор, вот и все", – делится Владимир.

Завидуют те люди, которые не могут себе позволить жить так, как это делаешь ты. Так считает певица Оля Цибульская. Не секрет, что звезда достаточно откровенна со своими подписчиков в Instagram, однако эта откровенность нравится не всем.

Оля Цибульская
Фото: instagram.com/cybulskaya

"Человек, который пишет на моей странице под моими фотками, должен быть готов, что я эту мысль могу засунуть обратно. Я помню после выхода песни Море, я там была без бюстгальтера, и человек один мне написал: "А сиськи пора сделать". Я зашла на его страницу, смотрю – у него такое пузо нормальное. Я ему написала: "С вашим пузом я бы молчала", – рассказала Цибульская.

Психолог Наталья Холоденко советует не принимать близко к сердцу зависть подписчиков и говорит, как себя лучше вести в подобных ситуациях.

"Если появляется уже такая агрессия, человек должен понять, что за это тоже будет ответ... Пишите то, что вы готовы сказать в глаза этому человеку при встрече. Потому что смелым быть, когда у тебя аватарка с котиком и не понятно кто ты, где ты и что ты – это просто", – говорит Холоденко.

Вывод: чужому счастью не стоит завидовать, лучше работать над собой и ценить яркие моменты своей жизни.

Напомним, что недавно участницу "Холостяка-11" раскритиковали за участие в шоу.

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