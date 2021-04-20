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Могилевская призналась, почему боится выходить на сцену по лестнице: Пятилетнюю девочку зашивали

Сегодня, 12:08

Певица откровенно поговорила с поклонниками о страхах. Оказалось, что у Натальи есть две фобии, из-за которых, порой, она не может согласиться на идеи режиссеров на съемках

Певице Наталье Могилевской, дом которой недавно показали в Сети, приходится отказываться от эффектных спусков на сцену по высоким лестницам. Причиной тому – климакофобия, которая и обозначает буквальный страх ходьбы по лестницам.

Откровенно о своих страхах Наталья Могилевская рассказала в своем Instagram-аккаунте. По словам звезды, ее фобия не раз превращала ее выход на сцену в мучение. Так было на проекте "Танці з зірками". Возник этот страх в результате детской травмы.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Каждый раз, когда режиссеры придумывают мне звездный спуск на сцене с поднебесья, я вынуждена отказаться и выйти, как обычно, сбоку. На "Танцах" для меня было мучением выход пар на паркет. Почему? Я в детстве упала и разбила голову. Пятилетнюю девочку зашивали", – написала Наталья Могилевская.

Певица добавила, что в последнее время у нее появилась также акрофобия – боязнь высоты.

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