Всем все нравится: MARUV, Астафьева и другие звезды рассказали, как близкие реагируют на их голые фото

Многие знаменитости публикуют в соцсетях откровенные фотографии. Но что об этом думают их семьи?

Многие звезды оголяются для фотосессий и публикуют откровенные снимки в социальных сетях. И не только знаменитости.

Пока все обсуждают украинок, которых арестовали в Дубае за голую фотосессию на балконе отеля, в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Maruv, DJ Nana, Даша Астафьева и другие рассказали, как родные реагируют на подобные снимки.

На вопрос, что сказала бабушка скандальной Maruv, когда увидела внучку в образе БДСМ-дивы, певица ответила: бабушка ее очень любит и нормально воспринимает все, что делает певица.

"Она может сказать, что ей что-то не нравится, но я говорю: "Бабушка, я очень хорошо зарабатываю", она говорит: "Все, вопрос снят", – поделилась артистка.

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева часто публикует пикантные фото в Instagram. Однако сама артистка откровенными эти снимки не считает.

Фото: instagram.com/da_astafieva

"Откровенные, возможно, для вас? Для меня они не откровенны. Даже без купальника – это не откровенно. Это просто честно и с хорошим отношением к себе", – говорит Даша.

А что же думают об этих фотографиях родственники Астафьевой? "Хорошо! Классно! Они тоже фоткаются голые и в купальниках", – отвечает та.

Бывшая коллега Даши, экс-участница группы "Никита" DJ Nana рассказала, как реагирует ее бабушка на обнаженные снимки внучки.

Фото: instagram.com/anastasia_domination

"Бабушке все очень нравилось. Она меня всегда поддерживает. Она с первой обложки журнала Playboy всегда говорит: "Правильно, красивая девочка, все должны тебя видеть, молодец, только вперед", – делится красотка.

Нана часто публикует откровенные фото в соцсети. Интересно, как на это реагирует гражданский муж артистки – Руслан Квинта?

"Очень многие фотографии мне делает сам Руслан. Я выставляю, говорю: "Я залезаю на плиту, ты стоишь возле холодильника, я делаю вот так, ты меня фотографируешь", – признается DJ Nana.

Много пикантных снимков и в Instagram певицы NK. Но, похоже, Потап жену не ревнует: "Мне нравятся ее откровенные фотографии, фотосессии. Мне нравится, что она нравится".

Фото: instagram.com/kamenskux

Настя часто демонстрирует в клипах обнаженные ножки, смело надевает наряд с глубоким декольте! А в клипе A HUEVO вообще прикрыла грудь лишь железными карабинами.

"Я к этому отношусь очень положительно. А почему бы и нет? Мы же в каком возрасте живем? И ножки, и все! Если она красивая, если ей есть что показывать", – говорит в программе "Зірковий шлях" мама Каменских.

24-летняя певица Мишель Андраде снялась полуобнаженной для мужского журнала. Хотя раньше девушка такого не могла допустить.

Фото: instagram.com/mishvirmish

"Я раньше была против мужских журналов. И я думала: "Нет, я никогда так не сделаю". А здесь я увидела просто этот образ, я увидела, что это достаточно красиво, и сексуально, и дерзко. А тут нет ничего пошлого... Почему бы не поэкспериментировать", – говорит она.

А как к таким экспериментам отнеслись родные артистки, Андраде рассказал в программе "Ранок з Україною": "Бабушка сказала: "Боже, какие красивые фотографии!" Мама тоже сказала: "О, какие красивые фоточки!" А вот с папой певица не обсуждала эту тему.

Ранее Оля Полякова разозлила соцсети своими голыми фото.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться