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Повернути або залишити? Що з подарунками від колишніх роблять Білик, Пугачова, Козловський та інші зірки

Сьогодні, 14:36

Деякі знаменитості навіть бояться позбутися від подарунків екс-коханих

Чимало зірок вважають, що зберігати подарунки від колишніх не варто. Та чи доречно повертати даровані речі, або їх варто просто викинути?

Список подарунків, які точне не захочеться повернути, ми зібрали в квітневому календарі – в ньому багато свіжих і не банальних ідей, щоб порадувати ваших близьких.

Психолог Наталя Холоденко каже, що не бачить сенсу в тому, щоб повертати подарунки ексам.

"Якщо є бажання, повертайте. Але мені здається, що це в більшості випадків бажання показати якусь свою незалежність. Знаєте, так повертати хочеться, коли ви розлучаєтеся, і говорите "Мені від тебе нічого не треба", – поділилася Наталя в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Вона додала, що це не просто подарунки від колишніх, це особисті речі, якими вона користується. Тому і повертати їх не збирається.

Співачка Ірина Білик теж зберігає каблучку від колишнього залицяльника. Щоправда, спочатку вона подарунок викинула.

"Тому що я хотіла до іншого, а тут мені зробили пропозицію. То я викинула, а потім знайшла, одягла і сказала "Ну, виходити заміж не буду, а обручку залишаю собі". Вона в мене є. Я дуже вдячна тій людині, яка мене може досі любить, за цю прикрасу. І дуже дорогу мені прикрасу", – сказала співачка.

Ірина Білик
Ірина Білик
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ведучий "Зіркового шляху" Даніель Салем зізнався, що боїться викидати подарунок від колишньої: "Я пам'ятаю мені одна дівчина, вона вважала себе відьмою, подарувала камінь. Він досі у мене є. Я боюся його викинути. Мені здається, я помру".

Даніель Салем
Даніель Салем
Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Зберігає подарунки від колишніх і співак Віталій Козловський. "Я вдячний за ті подарунки, які робилися. Напевно більше дарував подарунки я. І треба запитати у моїх колишніх... як правило це були якісь коштовності", – заявив артист.

Віталій Козловський та Раміна Есхакзай
Віталій Козловський та Раміна Есхакзай
Фото: instagram.com/raminalalala

Блогерка Раміна Есхакзай, яка колись була заручена з Козловським, зізналася, що всі прикраси від колишніх коханих зберігає. Ймовірно, в її колекції є і подарунок від Віталія.

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Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Нещодавно це прикраса засвітилася в кліпі репера Давида Манукяна "Ролекс", в якому знявся і сам Кіркоров. Також Давид показав цей годинник в своєму Instagram. На зворотному боці циферблату можна помітити вигравіюваний текст: "Філіпу з любов'ю від Алли 1995 рік".

Фото: instagram.com/dava_m

Раніше співачка Наталя Могилевська зізналася, чому боїться виходити на сцену по сходах .

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