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"Вернулась на родину": внучка Ротару показала редкие фото с мамой и бабушкой в Киеве

Сегодня, 19:33

Девушка решила праздновать Новый год в украинской столице

Недавно внучка Софии Ротару прибыла в Киев вместе со своим парнем Денисом Жадановым. Влюбленные покатались на катке и прогулялись по Киеву. На этот раз Соня Евдокименко посмотрела на достопримечательности города в компании своих мамы и бабушки. Редкими семейными фото девушка поделилась в Instagram.

Для фото Соня с мамой Светланой и бабушкой Людмилой позировали на Владимирской горке. Позади них открывается вид на Днепр.

"Вернулась на родину на праздники", – коротко подписала свой пост внучка Софии Михайловны.

Соня Евдокименко
Соня Евдокименко
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Соня Евдокименко с бабушкой и мамой
Соня Евдокименко с бабушкой и мамой
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

В сторис она также сообщила, что будет встречать Новый год в Киеве.

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А в комментариях подписчики Сони отметили, что она очень похожа на своих маму и бабушку: "Как вы похожи!", "Три разного возраста и все прекрасные!".

Почему София Ротару отказалась от новогодних корпоративов смотрите в сюжете:

Отметим, что Соня Евдокименко живет в Нью-Йорке, где учится и строит карьеру модели. Она встречается с 32-летним украинским предпринимателем Денисом Жадановым. Парень родом из Украины, а в Нью-Йорке работает вице-президентом по маркетингу в известной компании.

Ранее мы писали, что София Ротару намерена продать свой отель в Крыму.

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