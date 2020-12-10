Внучка Софии Ротару надела дизайнерскую маску за 6700 гривен: фото
Девушка отдала предпочтение бренду Vita Kin
19-летняя Соня Евдокименко, внучка Софии Ротару, которая недавно спела в Москве "Червону руту", похвасталась в Instagram стильной дизайнерской защитной маской.
Соня выбрала маску от бренда Vita Kin за 240 долларов – примерно 6700 гривен. Маска, как и другие вещи бренда, декорирована вышивкой.
Внучка Софии Ротару надела серую маску с коричневыми узорами в виде цветов.
Похоже, что София – большая поклонница Vita Kin, ведь у нее в гардеробе можно найти еще несколько масок этого бренда. У девушки есть еще несколько таких предметов гардероба черного цвета.
Напомним, отец Сони и сын Софии Ротару, Руслан Евдокменко эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle прокомментировал свадьбу дочери. Ранее мы рассказывали, с кем встречается внучка Софии Ротару.
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