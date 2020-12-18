Внучка Софии Ротару показала, как проводит время со своим парнем в Киеве

Влюбленные покатались на коньках

Внучка Софии Ротару модель Соня Евдокименко, которая недавно появилась на публике в маске за 6700 гривен, приехала в Киев вместе со своим парнем.

В своих Instagram-сторис модель показала, как они с ее возлюбленным Денисом Жадановым проводят время в столице. Пара побывала на катке. На видео можно увидеть, как Соня и Денис катаются на коньках, держась за руки.

Внучка Софии Ротару со своим парнем в Киеве Видео: instagram.com/iamsofiaeve

Избранником Сони Евдокименко стал 32-летний украинский предприниматель Денис Жаданов. Парень родом из Украины, а в Нью-Йорке работает вице-президентом по маркетингу в известной компании. Пара познакомилась в Нью-Йорке, где внучка легендарной певицы сейчас живет и строит карьеру модели.

Напомним, что недавно София Ротару выступила на "Песне года" и спела песню "Червона рута".

Ранее мы рассказывали, какой сюрприз внучка Софии Ротару устроила своему бойфренду.

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