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София Ротару намерена продать свой отель в Крыму

Сегодня, 17:36

Гостиницу оценивают в 25 миллионов евро

София Ротару, которая недавно спела "Червону руту" в Москве, намерена продать свою гостиницу в Крыму. За Villa Sofia, расположенную в Ялте певица хочет получить 25 миллионов евро. Об этом сообщается в ролике программы "Ты не поверишь!" в YouTube.

В стоимость входит недвижимость и мебель с оборудованием, находящиеся в отеле Ротару. СМИ считают, что продать виллу София Михайловна решила из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также из-за сложностей, связанных с управлением отелем после оккупации Крыма.

Отель Villa Sofia в Ялте
Фото: tripadvisor.ru

В настоящее время Villa Sofia совершенно не прибыльный бизнес для звезды. При этом гостиницей управляет невестка народной артистки – Светлана Евдокименко.

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В самой гостинице 12 номеров. Самый дешевый обойдется гостям в 200 долларов в сутки. За номер "люкс" здесь просят от 800 долларов.

Почему София Ротару отказалась от новогодних корпоративов, узнайте в сюжете:

Ранее мы писали, что российский певец Филипп Киркоров рассказал о дружбе России и Украины после выступления Ротару на "Песне года".

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