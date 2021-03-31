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Вера Брежнева похвасталась плоским животиком в бикини на пляже (фото)

Сегодня, 12:50

Певица проводит каникулы с дочерьми на солнечном берегу

Певица Вера Брежнева, которая вчера впечатлила фотографиями своей повзрослевшей 20-летней дочки, блеснула стройной фигурой на пляже. Артистка устроила себе каникулы и отправилась отдыхать с дочками.

На фотографии, опубликованной в Instagram, Вера Брежнева позирует в черном раздельном бикини на калифорнийском пляже. И все взгляды поклонников сразу же обратились на стройную фигуру артистки.

Вера Брежнева
Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa

"Счастливая мама 20-летней дочери. Спасибо всем за поздравления! Самое большое мое счастье, что я наконец-то с обеими дочками! Ещё и на каникулах!", – написала Вера Брежнева

Скриншот Instagram

Старшая дочь Веры Брежневой, Соня Киперман живет в США, поэтому именно там они всей семьей объединились на ее 20-й день рождения.

Ранее внешний вид Веры Брежневой в новом клипе удивил поклонников.

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