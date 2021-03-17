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Внешний вид Веры Брежневой в новом клипе удивил поклонников: "Уже не та"

Сегодня, 14:44

Певица презентовала клип на песню "Ты не один"

Вера Брежнева умеет удивлять поклонников. Только недавно стало известно о неожиданной коллаборации певицы с Веркой Сердючкой, а сейчас артистка порадовала поклонников и выпустила клип на песню "Ты не один", которую уже все успели оценить.

Новая видеоработа артистки снята в минимилистическом стиле.

"В основу клипа положена очевидная на первый взгляд, но такая актуальная мысль – мы не одиноки. Внутри каждого из нас есть целый мир. Там находится все самое важное и сокровенное: наши чувства, мысли, воспоминания, впечатления, то, что мы транслируем наружу и то, что хотели бы сохранить в тайне", – написала Вера Брежнева в Instagram.

Поклонники по-разному оценили работу. Одним понравилось, другие же раскритиковали видео и заметили, что взгляд у Веры потухший.

"Вера шикарная, как всегда, но взгляд у нее давно какой-то потухший","Вера уже не та", "Клип смотреть невозможно, в глазах все мелькает, размыто, как будто очки запотели", "Что-то изменилось в подаче. где улыбка?" – написали под видео в YouTube.

Ранее мы рассказывали, что Вера Брежнева ответила хейтерам.

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