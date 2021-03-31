Віра Брежнєва похвалилася плоским животиком в бікіні на пляжі (фото)

Співачка проводить канікули з дочками на сонячному березі

Співачка Віра Брежнєва, яка вчора вразила фотографіями своєї вже дорослої 20-річної доньки, блиснула стрункою фігурою на пляжі. Артистка влаштувала собі канікули та вирушила відпочивати з дочками.

На фотографії, опублікованій в Instagram, Віра Брежнєва позує в чорному роздільному бікіні на каліфорнійському пляжі. І всі погляди шанувальників одразу ж звернулися на струнку фігуру артистки.

Віра Брежнєва Фото: instagram.com/ververa

"Щаслива мама 20-річної дочки. Спасибі всім за привітання! Найбільше моє щастя, що я нарешті з обома дочками! Ще й на канікулах!", – написала Віра Брежнєва

Скріншот Instagram

Старша дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман живе в США, тому саме там вони всією сім'єю об'єдналися на її 20-й день народження.

Раніше зовнішній вигляд Віри Брежнєвої в новому кліпі здивував шанувальників.

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