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Вера Брежнева впечатлила фотографиями своей повзрослевшей 20-летней дочки

Сегодня, 12:34

Певица трогательно поздравила свою дочь с Днем рождения

Певица Вера Брежнева, которая недавно удивила фанов своим внешним видом в новом клипе, показала фотографии своей старшей дочери, Сони Киперман. Сегодня ей исполнилось 20 лет.

По случаю дня рождения Сони, Вера Брежнева поделилась в Instagram серией архивных редких семейных фото. Но больше всего впечатляет, как выросла дочь певицы. На фотографии, где Вера и Соня позируют вместе – их почти не отличить.

Вера Брежнева и Соня Киперман
Вера Брежнева и Соня Киперман
Фото: instagram.com/ververa

В трогательном посте певица назвала Соню "своим смыслом, мотивацией и учителем".

"20 лет назад мы встретились и это было мое самое первое настоящее осознанное счастье! Моя первая доченька, первая правнучка, внучка и племянница в нашей семье! Мой смысл, моя мотивация, мой учитель и моя бесконечная любовь. С Днём Рождения, мой Ангел!", – написала Вера Брежнева.

Дочь Веры Брежневой Соня
Дочь Веры Брежневой Соня
Фото: instagram.com/ververa

Певица также показала ее детские забавные фото.

Дочь Веры Брежневой, Соня
Дочь Веры Брежневой, Соня
Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева и Соня Киперман
Вера Брежнева и Соня Киперман
Фото: instagram.com/ververa

Отец Сони Киперман – Виталий Войченко, с которым Вера Брежнева официально не регистрировала отношения. Ее второй супруг – украинский бизнесмен Михаил Киперман, в браке с которым артистка родила свою вторую дочь, Сару, которой сейчас 11 лет. В итоге Вера Брежнева развелась с бизнесменом, но обе дочери певицы носят его фамилию. Сейчас Вера Брежнева в браке с украинским продюсером и композитором Константином Меладзе.

Ранее стало известно, что Верка Сердючка и Вера Брежнева проведут один из выпусков "Орла и решки".

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