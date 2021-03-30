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Злата Огневич ужаснулась состоянием детских больниц: Вход как будто в морг

Сегодня, 18:45

Певица рассказала подписчикам о своем визите в одну из детских больниц

Певица Злата Огневич, которую ранее на шоу "Маска" обидели звездные детективы, разозлилась из-за ужасных больничных условий в Украине. Певица навещала свою маленькую крестницу, которая по состоянию здоровья была госпитализирована.

В видео, опубликованных в Instastories, Зата Огневич во всех красках описала состояние больницы. Ее название певица не рассекретила, но отметила, что в Украине таких достаточное количество.

Скриншот Instagram

"Ребята, это просто ужас. Во-первых, вход как будто в морг. Ты просто заходишь в преисподнюю. Во-вторых, для детей там ровным счетом нет ничего. Ни картинок, ни мультиков, когда деткам делают укол. А поверьте, я взрослая боюсь уколов и боюсь сдавать кровь, не говоря уже о детях. Никаких мягких игрушек в манипуляционной. Словом, ничего вообще, чтобы хоть как-то отвлечь ребенка от боли", – сказала Злата Огневич.

По словам певицы, медицина в Украине находится в заброшенном состоянии и потребности детей и их родителей не учитываются.

"Да, я хвалю все цивилизованные страны, где власть позаботилась хотя бы о таких детских отделениях, чтобы сердце от боли не сжималось, приходя туда", – добавила артистка.

Злата Огневич об украинских больницах
Видео: instagram.com/zlata.ognevich

Ранее мы предположили, кто может стать следующей Холостячкой – среди претенденток оказались Ризатдинова, Стужук и Огневич.

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