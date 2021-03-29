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50-летняя Клаудия Шиффер показала себя и Наоми Кэмпбелл в соблазнительных нарядах в молодости

Сегодня, 20:08

Модель показала подписчикам архивное фото своей молодости

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер, которая ранее отпраздновала 50-летие в эксклюзивном платье от Balmain, снова предалась воспоминаниям молодости и поделилась редким архивным фото.

В этот раз звезда опубликовала фото по случаю 57-летия своей звездной подруги – австралийской топ-модели Эль Макферсон. На снимке, который Клаудия запостила в Instagram, она с Эль и Наоми Кэмпбелл запечатлены вместе в эффектных нарядах.

Эль Макферсон, Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер
Эль Макферсон, Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер
Фото: instagram.com/claudiaschiffer

"С днем рождения, Эль", – коротко подписала фото Клаудия Шиффер, добавив эмоджи сердца.

Эль Макферсон наряду с Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд были настоящей модельной элитой в 90-х. По сей день модели сохраняют свою блестящую внешность и продолжают работать в индустрии.

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