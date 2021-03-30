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Седокова показала ягодицы, но фаны не оценили: Просто гола с*ака

Сегодня, 14:49

38-летняя певица блеснула фигурой в откровенном наряде

Певица Анна Седокова, которая к 8 Марта показала волосатые подмышки, покорила своих поклонников интригующим селфи в зеркале. Артистка сфотографировалась в телесном боди, демонстрируя свою стройную фигуру в профиль.

На опубликованной фотографии в Instagram, девушка латвийского баскетболиста Яниса Тиммы позирует стоя на каблуках перед зеркалом, одетая в боди, которое подчеркивает ее формы. Возле Анны – два вазона пышных алых букетов. В кадр также попал один из домашних любимцев певицы – американский булли по кличке Мамба.

"Ну наконец-то годный контент, подумал Мамба и зашёл в кадр...", – написала Анна Седокова.

Анна Седокова
Анна Седокова
Фото: instagram.com/annasedokova

Подписчики оставили восторженные комментарии к снимку:

  • "Идеальная".
  • "Всё красиво: и Анна, и цветы, и Мамба, и панорамное окно, и шпильки, и боди и формы".
Скриншот Instagram
Скриншот Instagram

Но среди них нашлись и хейтеры, которые раскритиковали певицу за откровенное фото:

  • "Шо годного? Просто гола с*ака"
  • "Я не пойму, в чем суть выкладывать пятую точку? Это вопрос?"
  • "У меня раньше тоже было много таких фоток. Но потом я подняла себе самооценку и попу выставлять больше не хочется".
Скриншот Instagram
Скриншот Instagram
Скриншот Instagram

Напомним, что недавно Анна Седокова устроила скандал на телевидении и покинула съемки. Певица разозлилась, что в эфире начали показывать детали ее личной жизни.

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Анна Седокова фигура звезд
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