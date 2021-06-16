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Василиса Фролова забеременела после первого секса с отцом своего сына

Сегодня, 08:57

Телеведущая 11 лет встречалась с креативным директором Александром Стрижельчиком. Они делали перерывы в отношениях, но пытались завести детей. Попытки оказались тщетными

Василиса Фролова забеременела после первого секса с отцом своего сына
Василиса Фролова забеременела после первого секса с отцом своего сына
Фото: скриншот

Телеведущая Василиса Фролова, которая недавно родила своего первенца, забеременела от Дмитрия Котеленеца после их первого секса. Об этом она откровенно рассказала в интервью Анне Олицкой на ее YouTube-канале.

Василиса 11 лет встречалась с креативным директором Александром Стрижельчиком. В паре периодически возникали проблемы и они делали перерывы. Но несмотря на это, пара годами пыталась завести ребенка и даже оборудовала детскую – но ничего не получалось.

В то время телеведущая решила, что хочет иметь такую себе "холостяцкую квартиру", где бы она разместила свой гардероб и могла встречаться с подругами. И в день переезда ей приехал помочь с многочисленными коробками продюсер Дмитрий Котеленец. Тогда же случился и первый секс, после которого Фролова забеременела.

Василиса Фролова откровенно рассказала про отношения с мужчинами
Василиса Фролова откровенно рассказала про отношения с мужчинами
Фото: скриншот

"С Александром мы расстались в один момент. Он тяжело это пережил. Но уже пережил. Я забеременела и сразу сказала, что все, извините, вот так… Дима прекрасный отец, я благодарна судьбе, что мы встретились", – призналась телеведущая в интервью.

Ранее Василиса Фролова рассказала, кто отец ее ребенка.

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Источник: Сегодня
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