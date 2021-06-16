Василиса Фролова завагітніла після першого сексу з батьком свого сина

Телеведуча 11 років зустрічалася з креативним директором Олександром Стрижельчик. Вони робили перерви у стосунках, але намагалися завести дітей. Спроби виявилися марними

Василиса Фролова завагітніла після першого сексу з батьком свого сина Фото: скриншот

Телеведуча Василіса Фролова, яка нещодавно народила свого первістка, завагітніла від Дмитра Котеленеця після їх першого сексу. Про це вона відверто розповіла в інтерв'ю Анні Олицькый на її YouTube-каналі.

Василиса 11 років зустрічалася з креативним директором Олександром Стрижельчик. У парі періодично виникали проблеми і вони робили перерви. Але незважаючи на це, пара роками намагалася завести дитину і навіть обладнала дитячу – але нічого не виходило.

У той час телеведуча вирішила, що хоче мати таку собі "холостяцьку квартиру", де б вона розмістила свій гардероб і могла зустрічатися з подругами. І в день переїзду їй приїхав допомогти з численними коробками продюсер Дмитро Котеленець. Тоді ж стався і перший секс, після якого Фролова завагітніла.

Василиса Фролова відверто розповіла про стосунки з чоловіками Фото: скриншот

"З Олександром ми розлучилися в один момент. Він важко це пережив. Але вже пережив. Я завагітніла і відразу сказала, що все, вибачте, ось так ... Діма прекрасний батько, я вдячна долі, що ми зустрілися", – зізналася телеведуча в інтерв'ю.

Раніше Василиса Фролова розповіла, хто батько її дитини .

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