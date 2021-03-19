Василиса Фролова с сыном на руках показала домашнее фото до и после родов

Ведущая впервые стала мамой чуть больше недели назад

Украинская теле- и радиоведущая Василиса Фролова, которая 7 марта впервые стала мамой, опубликовала забавный фотоколлаж.

На снимке, который Василиса разместила в Instagram, она позирует в клетчатом домашнем костюме. На левом фото Фролова запечатлена на последних неделях беременности, а на правом – уже со своим сыном Родионом на руках.

"До и после", – подписала фото ведущая.

Василиса Фролова Фото: instagram.com/vasyafrolova

Ранее Василиса Фролова рассказала, кто отец ее ребенка. Она призналась, что ее избранник весьма известен в телевизионных кругах и что их отношения начались с беременности.

Отцом ребенка оказался Дмитрий Котеленец. В разные годы он возглавлял различные подразделения украинских национальных каналов, продюсировал спортивные, музыкальные, развлекательные программы. А сейчас Дмитрий является членом жюри Национальной музыкальной премии YUNA.

Напомним, что ранее беременной Фроловой из-за положительного теста на COVID-19 в роддоме отказали в помощи.

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