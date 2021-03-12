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Василиса Фролова призналась, что во время беременности общалась с психотерапевтом

Сегодня, 18:00

Ведущая показала первое фото с сыном

Украинская ведущая Василиса Фролова накануне 8 марта стала мамой в первый раз. Спустя несколько дней после родов она поделилась одним из первых фото с маленьким сыном и рассказала, с какими трудностями столкнулась во время беременности.

Так, по словам звездной мамы, четвертый триместр беременности был для нее самым сложный и непредсказуемым.

"Весь спектр гормональных переливов дет возможность почувствовать себя и мрачным зомби, и самым свежим весенним цветком", – делится Василиса в своем посте в Instagram.

Ведущая Василиса Фролова
Ведущая Василиса Фролова
Фото: instagram.com/vasyafrolova

Она призналась, что общалась со большим количеством разных специалистов, в том числе и с психотерапевтом.

"Неонатолога сменил педиатр, акушерку – гинеколог, нянечку специалист по грудному вскармливанию, психотерапевт, а еще уборка, медсестры и эти бесконечные трапезы. От всего этого потока разных людей, которым приходилось отвечать на самые интимные вопросы голова шла кругом", – рассказала Василиса Фролова.

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Ведущая опубликовала фото, сделанное в больничной палате, где держит на руках малыша и нежно улыбается на камеру.

Напомним, ранее 43-летняя Василиса Фролова рассекретила имя отца своего ребенка. Ним оказался креативный продюсер Дмитрий Котеленец.

Мы также писали, что беременной Фроловой из-за положительного теста на COVID-19 в роддоме отказали в помощи.

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