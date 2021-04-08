Василиса Фролова спустя месяц после родов показала лицо сына: фото

Ведущая опубликовала в Instagram забавный коллаж

43-летняя украинская теле- и радиоведущая Василиса Фролова месяц назад впервые стала мамой. И если многие знаменитости (и не только) скрывают лица своих детей, пока тем не исполнится годик или больше, то Фролова, похоже, не верит в приметы и суеверия.

В своем Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала забавные фото сына, которого, кстати, назвала Родионом.

На снимке Василиса, еще будучи беременной, позирует в черном боди и с ушами, как у Микки Мауса. На втором фото запечатлен малыш, одетый в черный костюм знаменитого мышонка.

Василиса Фролова с сыном Фото: instagram.com/vasyafrolova

Василиса также поделилась впечатлениями от первого месяца материнства.

"Месяц человеку. Вы ж, надеюсь, не шутите, что он самый сложный? За это время трансформаций с телом и разумом в разы больше, чем за всю беременность. Человек полностью завладел мной и пока никаких шансов на самостоятельную свободную жизнь не дает. Что ж вы не предупреждали-то? В честь первой даты с утра Родион метко пульнул прямехонько в мамину косметичку, тем самым как бы засвидетельствовав ее ненадобность", – с юмором написала Василиса.

Василиса Фролова с сыном Фото: instagram.com/vasyafrolova

В комментариях подписчики Василисы похвалили оригинальную идею сделать фото с ребенком в подобном стиле. Фролова отметила, что идея такого коллажа пришла в голову отцу ребенка – телевизионному продюсеру Дмитрию Котеленцу.

Напомним, что ранее беременной Фроловой из-за положительного теста на COVID-19 в роддоме отказали в помощи.

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