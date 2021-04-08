Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Василиса Фролова спустя месяц после родов показала лицо сына: фото

Сегодня, 09:40

Ведущая опубликовала в Instagram забавный коллаж

43-летняя украинская теле- и радиоведущая Василиса Фролова месяц назад впервые стала мамой. И если многие знаменитости (и не только) скрывают лица своих детей, пока тем не исполнится годик или больше, то Фролова, похоже, не верит в приметы и суеверия.

В своем Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала забавные фото сына, которого, кстати, назвала Родионом.

На снимке Василиса, еще будучи беременной, позирует в черном боди и с ушами, как у Микки Мауса. На втором фото запечатлен малыш, одетый в черный костюм знаменитого мышонка.

Василиса Фролова с сыном
Василиса Фролова с сыном
Фото: instagram.com/vasyafrolova

Василиса также поделилась впечатлениями от первого месяца материнства.

"Месяц человеку. Вы ж, надеюсь, не шутите, что он самый сложный? За это время трансформаций с телом и разумом в разы больше, чем за всю беременность. Человек полностью завладел мной и пока никаких шансов на самостоятельную свободную жизнь не дает. Что ж вы не предупреждали-то? В честь первой даты с утра Родион метко пульнул прямехонько в мамину косметичку, тем самым как бы засвидетельствовав ее ненадобность", – с юмором написала Василиса.

Василиса Фролова с сыном
Василиса Фролова с сыном
Фото: instagram.com/vasyafrolova

В комментариях подписчики Василисы похвалили оригинальную идею сделать фото с ребенком в подобном стиле. Фролова отметила, что идея такого коллажа пришла в голову отцу ребенка – телевизионному продюсеру Дмитрию Котеленцу.

Напомним, что ранее беременной Фроловой из-за положительного теста на COVID-19 в роддоме отказали в помощи.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Кэти Перри призналась, что перестала брить ноги после того, как стала мамой Принцесса Евгения показала новое фото с правнуком Елизаветы II Все в сборе: Виктория Бекхэм показала пасхальное фото с мужем и детьми
дети звезд Василиса Фролова
Реклама

Новости партнеров

Вот как домашние животные видят мир: фото
Вот как домашние животные видят мир: фото
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної

Популярные статьи

Сегодня, 10:57Вкусно

Готовим постные дрожжевые блины: пошаговый рецепт

Сегодня, 05:43Психо

Гороскоп на сегодня 8 апреля для всех знаков зодиака: Стрельцы, будьте мудрее!

Вчера, 16:45Здорово

Антисептики для рук: какие действительно устраняют вирусы

Вчера, 12:21Звездно

Мать 8-летней украинки, целовавшейся с 13-летним блогером, заявила о домашнем насилии

Вчера, 05:06Психо

Гороскоп на сегодня 7 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, не будь злюкой!

Вчера, 05:05Events

7 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 апреляEvents

Эффектные открытки с Благовещением: поздравления в стихах и прозе

6 апреляВкусно

Вкусно, как в детстве: 5 самых любимых десертов

6 апреляЗвездно

Ани Лорак впервые рассказала о новом романе

6 апреляФаново

Благовещение-2021: традиции, заговоры и гадания в этот день

6 апреляФаново

СМИ узнали имена украинок, которых арестовали в Дубае за голую фотосессию на балконе отеля

6 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 6 апреля для всех знаков зодиака: Овны, успокойтесь уже!

5 апреляФаново

Гадания на Благовещение-2021: ТОП-3 популярных предсказаний

5 апреляЗвездно

Брат Галкина впервые рассказал, какая на самом деле Пугачева вне камер

5 апреляВкусно

5 известных вкусных супов из 5 разных стран

5 апреляФаново

Икона Божьей Матери Благовещение Пресвятой Богородицы: описание и молитва

Новости партнеров

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Как быстро снизить высокое давление в домашних условиях
Как быстро снизить высокое давление в домашних условиях
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Названа неожиданная причина, приводящая к набору веса
Названа неожиданная причина, приводящая к набору веса
Илон Маск успешно чипировал обезьяну
Илон Маск успешно чипировал обезьяну
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть
Украинке "перекрыли" въезд в США на конкурс "Мисс Вселенная"
Украинке "перекрыли" въезд в США на конкурс "Мисс Вселенная"
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять