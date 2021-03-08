Василиса Фролова родила первенца и показала его первое фото

Ведущая также сообщила имя сына

Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая на последних сроках беременности снялась голой, родила первенца. Малыш появился на свет накануне 8 марта. Это первый ребенок 43-летней Василисы.

На своей странице в Facebook Фролова показала фото малыша. На снимке мама и папа держат за ручки новорожденного сына. Его, кстати, назвали Родионом.

Фото: facebook.com/vasilisa.frolova

Накануне Василиса Фролова рассказала, кто отец ее ребенка. Она призналась, что ее избранник весьма известен в телевизионном кругу и что их отношения начались с беременности.

В посте же она отметила Дмитрия Котеленца. В разные годы он возглавлял различные подразделения украинских национальных каналов, продюсировал спортивные, музыкальные, развлекательные программы. А сейчас Дмитрий является членом жюри Национальной музыкальной премии YUNA.

Напомним, что ранее беременной Фроловой из-за положительного теста на COVID-19 в роддоме отказали в помощи.

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