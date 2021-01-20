В Сети появилось редкое фото мужа Софии Ротару

Сын певицы опубликовал фото

Сегодня мужу Софии Ротару Анатолию Евдокименко, который умер восемнадцать лет назад, могло бы исполниться 79 лет. Сын артистки Руслан Евдокименко в честь дня рождения папы решил опубликовать его фото в Instagram.

Наследник певицы поделился снимком, на котором Анатолий Евдокименко запечатлен молодым парнем.

"День рождения отца..", – коротко подписал фото Руслан.

Муж Софии Ротару Анатолий Евдокименко Фото: instagram.com/rus_evdokimenko

Напомним, муж Софии Ротару умер в октябре 2002 года в возрасте шестидесяти лет от инсульта. Певица тяжело переживала смерть супруга и несколько месяцев не выходила на сцену. Любовь и забота близких смогли вернуть артистку к жизни.

Недавно сын Софии Ротару опубликовал совместное селфи с мамой.

Ранее мы рассказывали, что София Ротару выступила против замужества внучки.

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