Внучка Ротару устроила сюрприз ко дню рождения своего бойфренда в Майами: фото
Соня Евдокименко порадовала своего возлюбленного
Внучка Софии Ротару модель Соня Евдокименко, которая выходит замуж за украинского миллионера, трогательно поздравила своего возлюбленного с днем рождения. Девушка устроила своему бойфренду сюрприз и подготовила праздничный завтрак с декорациями в их номере в отеле.
Соня Евдокименко и ее возлюбленный IT-предприниматель Денис Жаданов проводят время в солнечном Майами. Именно там и состоялось празднование 32-летия Дениса.
В Instagram-Stories Денис Жаданов показал сюрприз от Сони Евдокименко. Под потолком висели гелиевые шары, а возле широкого окна эффектные буквы из шаров – инициалы Дениса. На столе его ждал праздничный завтрак.
Совместных фотографий в своих профилях Денис и Соня не публикуют, но иногда появляются в Stories друг у друга.
Ранее мы также сообщали, что София Ротару осталась без концертов из-за больших гонораров и будет выступать в России.
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