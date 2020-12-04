Внучка Ротару устроила сюрприз ко дню рождения своего бойфренда в Майами: фото

Соня Евдокименко порадовала своего возлюбленного

Внучка Софии Ротару модель Соня Евдокименко, которая выходит замуж за украинского миллионера, трогательно поздравила своего возлюбленного с днем рождения. Девушка устроила своему бойфренду сюрприз и подготовила праздничный завтрак с декорациями в их номере в отеле.

Соня Евдокименко и ее возлюбленный IT-предприниматель Денис Жаданов проводят время в солнечном Майами. Именно там и состоялось празднование 32-летия Дениса.

Соня Евдокименко Фото: instagram.com/iamsofiaeve

В Instagram-Stories Денис Жаданов показал сюрприз от Сони Евдокименко. Под потолком висели гелиевые шары, а возле широкого окна эффектные буквы из шаров – инициалы Дениса. На столе его ждал праздничный завтрак.

Совместных фотографий в своих профилях Денис и Соня не публикуют, но иногда появляются в Stories друг у друга.

Ранее мы также сообщали, что София Ротару осталась без концертов из-за больших гонораров и будет выступать в России.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться