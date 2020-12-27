"Она еще юная": София Ротару высказалась против замужества своей внучки
Сейчас София Евдокименко встречается с Денисом Жадановым
19-летняя внучка знаменитой певицы Софии Ротару – София Евдокименко встречается с 32-летним Денисом Жадановым. Недавно девушка устроила сюрприз для своего возлюбленного, чтобы поздравить его с днем рождения.
В Сети уже ходили слухи, что пара собирается жениться, однако отец Софии опроверг эту информацию. Вскоре возможную свадьбу прокомментировала сама София Ротару.
По словам артистки, она против, чтобы ее внучка выходила замуж рано. Об этом Ротару заявила в интервью программе "Светская жизнь", опубликованном в YouTube.
"Я с ним знакома, но кто знает, это ее судьба и она будет сама решать. Она еще юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится", – сказала София Михайловна.
Певица добавила, что с мужем своей племянницы Sonya Kay познакомилась на свадьбе.
"Я с ним не была знакома, но когда мы пришли в зал, он посмотрел на меня, улыбнулся и я поняла, что он хороший парень, замечательный! Соня счастлива – это самое главное", – считает София Ротару.
Почему София Ротару отказалась от новогодних корпоративов, смотрите в сюжете:
Ранее мы писали, что внучка Софии Ротару показала, как проводит время со своим парнем в Киеве.
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