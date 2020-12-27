"Она еще юная": София Ротару высказалась против замужества своей внучки

Сейчас София Евдокименко встречается с Денисом Жадановым

19-летняя внучка знаменитой певицы Софии Ротару – София Евдокименко встречается с 32-летним Денисом Жадановым. Недавно девушка устроила сюрприз для своего возлюбленного, чтобы поздравить его с днем рождения.

В Сети уже ходили слухи, что пара собирается жениться, однако отец Софии опроверг эту информацию. Вскоре возможную свадьбу прокомментировала сама София Ротару.

София Ротару с внучкой Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

По словам артистки, она против, чтобы ее внучка выходила замуж рано. Об этом Ротару заявила в интервью программе "Светская жизнь", опубликованном в YouTube.

"Я с ним знакома, но кто знает, это ее судьба и она будет сама решать. Она еще юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится", – сказала София Михайловна.

Певица добавила, что с мужем своей племянницы Sonya Kay познакомилась на свадьбе.

"Я с ним не была знакома, но когда мы пришли в зал, он посмотрел на меня, улыбнулся и я поняла, что он хороший парень, замечательный! Соня счастлива – это самое главное", – считает София Ротару.

Почему София Ротару отказалась от новогодних корпоративов, смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что внучка Софии Ротару показала, как проводит время со своим парнем в Киеве.

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