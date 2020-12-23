Сын Софии Ротару поделился редким снимком с мамой

Руслан Евдокименко опубликовал совместное селфи с Софией Ротару

Сын знаменитой певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко, который недавно прокомментировал свадьбу своей дочери, поделился новым фото со своей мамой.

На своей страничке в Instagram сын артистки опубликовал фото, на котором он позирует в кепке и черной куртке, а она в платье красного цвета. В этом наряде София Ротару выступала на "Песне года".

"Фото со звездой", – написал Руслан Евдокименко.

София Ротару с сыном Русланом Фото: instagram.com/rus_evdokimenko

Похоже, вся дружная семья собралась вместе. Невестка легендарной певицы Светлана в Instagram-сторис опубликовала видео, на котором София Михайловна делает селфи со своей внучкой Соней.

Напомним, что недавно внучка Софии Ротару приехала в Киев вместе со своим парнем Денисом Жадановым. Пара будет встречать Новый год в Украине.

Ранее мы рассказывали, что София Ротару собирается продать свой отель в Крыму.

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