Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Сети появилось редкое фото Пугачевой с Ротару и ее внуками

Сегодня, 19:54

Архивное фото опубликовали поклонники

Если артисты не публикуют фото в Instagram, то поклонники сами это сделают. На фан-страничке Аллы Пугачевой появилось редкой фото, на котором Примадонна запечатлена с Софией Ротару и ее внуками – Анатолием и Соней.

Этому снимку, как предположили поклонники, лет десять. Фото сделано летом. На нем Алла Пугачева в светлом платье стоит рядом с Анатолием, Соней и Софией Ротару.

Алла Пугачева и София Ротару с внуками
Алла Пугачева и София Ротару с внуками
Фото: instagram.com/_alla.pugacheva_

Поклонники оценили снимок и сказали, что хотели бы певиц чаще видеть вместе.

"Вот это певицы", "Какое фото!", "Звезды", "Такие классные", – написали в Instagram.

Стоит отметить, что на фото внучка Ротару Соня еще ребенок – в простеньком сарафанчике и в очках, а сейчас она модель.

София Ротару с внучкой
София Ротару с внучкой
Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Напомним, недавно София Ротару рассказала, почему она против замужества внучки.

Ранее мы рассказывали, что сын Аллы Пугачевой исполнил свою любимую песню на украинском языке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
София Ротару выступила на концерте "95 квартала" в том же платье, что и на "Песне года": видео Алла Пугачева и Максим Галкин празднуют годовщину свадьбы: как изменилась пара Сын Софии Ротару поделился редким снимком с мамой "Вернулась на родину": внучка Ротару показала редкие фото с мамой и бабушкой в Киеве Внук Пугачевой показал элитные апартаменты, которые ему подарила бабушка
Алла Пугачева София Ротару
Источник: instagram.com/_alla.pugacheva_
Реклама

Новости партнеров

Ученые выяснили, почему заболевшие коронавирусом теряют обоняние
Ученые выяснили, почему заболевшие коронавирусом теряют обоняние
Хорошие новости: найдено слабое место COVID-19
Хорошие новости: найдено слабое место COVID-19
Популярна модель з пишними стегнами показала фігуру
Популярна модель з пишними стегнами показала фігуру
Воспаление легких при COVID-19: особенности пневмонии
Воспаление легких при COVID-19: особенности пневмонии

Популярные статьи

Сегодня, 18:17Food

Новогоднее меню 2021: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

Сегодня, 17:44Food

Как приготовить салат "Мимоза" на Новый год

Сегодня, 13:33Шоу-бизнес

"Я четко понимал, что она чувствует": Дикусар о романе со Славой Каминской

Сегодня, 11:10Шоу-бизнес

Наследство исполнительницы "Ягода малина" оценили в 38 миллионов гривен

Сегодня, 05:53Психология

Гороскоп на сегодня 28 декабря: Водолею нужно работать с информацией, а Рыбам – завершить все дела

Вчера, 12:22Стиль

Ким крушить! Кардашьян примерила зеленое платье с кубиками пресса, в котором похожа на Халка

Вчера, 09:32Шоу-бизнес

"Она еще юная": София Ротару высказалась против замужества своей внучки

Вчера, 09:05Events

В чем встречать Новый год 2021 по знакам зодиака

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на новогоднюю неделю 27 декабря – 2 января: все знаки зодиака

Вчера, 05:16Психология

Гороскоп на сегодня 27 декабря: Овны погрязнут в конфликте, а Тельцам нужно сходить в спортзал

26 декабряШоу-бизнес

Во время карантина Лобода и Меладзе развлекали публику в Киеве (видео)

26 декабряАфиша

Киту Харингтону – 34: ТОП-5 лучших ролей британского актера

26 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 26 декабря: Тельцам нужно сконцентрироваться на себе, а Близнецам – избавиться от хлама

25 декабряШоу-бизнес

Ксения Мишина и Александр Эллерт: встречается ли пара после "Холостячки"

25 декабряШоу-бизнес

"Холостяк-11": известно имя нового героя романтического реалити

25 декабряШоу-бизнес

Андрей Рыбак встречается с Алиной, которая стала "третьей лишней" в "Холостячке"

Новости партнеров

Самые плохие хозяйки по знаку зодиака: на ком нельзя жениться
Самые плохие хозяйки по знаку зодиака: на ком нельзя жениться
Апетитно-соковита скумбрія: як смачно запекти рибу в духовці
Апетитно-соковита скумбрія: як смачно запекти рибу в духовці
Закуски на новорічний стіл: варіанти різних святкових частувань
Закуски на новорічний стіл: варіанти різних святкових частувань
Известная фигуристка откровенно об отношениях с женатым Топаловым
Известная фигуристка откровенно об отношениях с женатым Топаловым
Як приготувати справжній бограч: рецепт на будь-який смак
Як приготувати справжній бограч: рецепт на будь-який смак
У больного Миронова не было шанса на нормальную жизнь – Ширвиндт
У больного Миронова не было шанса на нормальную жизнь – Ширвиндт
Полуголая Джессика Альба снялась на обложку глянца
Полуголая Джессика Альба снялась на обложку глянца
Тина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии
Тина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять