В Сети появилось редкое фото Пугачевой с Ротару и ее внуками

Архивное фото опубликовали поклонники

Если артисты не публикуют фото в Instagram, то поклонники сами это сделают. На фан-страничке Аллы Пугачевой появилось редкой фото, на котором Примадонна запечатлена с Софией Ротару и ее внуками – Анатолием и Соней.

Этому снимку, как предположили поклонники, лет десять. Фото сделано летом. На нем Алла Пугачева в светлом платье стоит рядом с Анатолием, Соней и Софией Ротару.

Алла Пугачева и София Ротару с внуками Фото: instagram.com/_alla.pugacheva_

Поклонники оценили снимок и сказали, что хотели бы певиц чаще видеть вместе.

"Вот это певицы", "Какое фото!", "Звезды", "Такие классные", – написали в Instagram.

Стоит отметить, что на фото внучка Ротару Соня еще ребенок – в простеньком сарафанчике и в очках, а сейчас она модель.

София Ротару с внучкой Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Напомним, недавно София Ротару рассказала, почему она против замужества внучки.

Ранее мы рассказывали, что сын Аллы Пугачевой исполнил свою любимую песню на украинском языке.

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