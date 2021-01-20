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У Мережі з'явилося рідкісне фото чоловіка Софії Ротару

Сьогодні, 19:32

Син співачки опублікував фото

Сьогодні чоловікові Софії Ротару Анатолію Євдокименко, який помер вісімнадцять років тому, могло б виповнитися 79 років. Син артистки Руслан Євдокименко на честь дня народження тата вирішив опублікувати його фото в Instagram.

Спадкоємець співачки поділився знімком, на якому Анатолій Євдокименко відображений молодим хлопцем.

"День народження батька ..", – коротко підписав фото Руслан.

Чоловік Софії Ротару Анатолій Євдокименко
Чоловік Софії Ротару Анатолій Євдокименко
Фото: instagram.com/rus_evdokimenko

Нагадаємо, чоловік Софії Ротару помер у жовтні 2002 року в віці шістдесяти років від інсульту. Співачка важко переживала смерть чоловіка і кілька місяців не виходила на сцену. Любов і турбота близьких змогли повернути артистку до життя.

Нещодавно син Софії Ротару опублікував спільне селфі з мамою.

Раніше ми розповідали, що Софія Ротару виступила проти заміжжя внучки.

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