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7 фильмов-лауреатов Оскара-2021, которые действительно достойны внимания

Сегодня, 12:47

25 апреля в Лос-Анджелесе наградили победителей 93-й кинопремии "Оскар", которая состоялась, несмотря на пандемию. Мы выбрали картины, которые действительно стоит посмотреть

Вчера ночью были объявлены победители "Оскара-2021", который отличился несколькими смешными курьезами и в большинстве своем, предсказуемыми победами. Несмотря на то, что кинопремия в этом году была достаточно скучной, это не относится к самим фильмам, которые получили награды.

Вот почему мы собрали семь главных обладателей "Оскара" в этом году, посмотреть которые стоит каждому.

А если вы не смотрели церемонию и сладко спали, но хотите узнать, почему все обсуждают тверк Гленн Клоуз, вот 8 главных мемов с Оскара-2021.

"Земля кочевников"

Оскар-2021: "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучшая женская роль второго плана"

Главный триумфатор "Оскара" – роуд-муви "Земля кочевников", которая получила награду как лучший фильм, за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль первого плана.

Сюжет весьма прост, но вовсе не банален. Героиня Ферн, которую играет Фрэнсис Макдорманд, недавно потеряла мужа, а теперь теряет и работу: в ее городе закрылось крупное предприятие, которое обеспечивало заработком всех жителей. Ферн продает свое имущество и грузит оставшиеся вещи в фургончик "Авангард". Теперь она – кочевница, которая бороздит земли США в поисках сезонных работ. Ей предстоит встретить таких же, как она вынужденных переселенцев, обрести новое понимание слова "дом", параллельно преодолевая боль утраты.

"Минари"

Оскар-2021: "Лучшая женская роль второго плана"

Фильм о южнокорейских иммигрантах принес актрисе Юн Е-Джон "Оскар" за "Лучшую роль второго плана". Мы уже, кстати, рассказывали, как она во время получения золотой статуэтки пофлиртовала с Брэдом Питтом.

По сюжету, южнокорейское семейство переезжает из Калифорнии в глубинку, в провинциальный Арканзас. Глава семейства, Джейкоб, хочет осуществить свою мечту – стать успешным фермером. Но его жена не в восторге от некомфортной жизни в трейлере, который трещит по швам. Вскоре из Кореи к ним приезжает бабушка, мама жены. Ее поддержка поможет молодой семье пережить невероятные сложности обустройства на новом месте.

"Отец"

Оскар-2021: "Лучшая мужская роль", "Лучший адаптированный сценарий"

Фильм, основанный на пьесе Флориана Зеллера (он же выступил и режиссером) принес Энтони Хопкинсу второй в его жизни "Оскар", сделав его самым взрослым обладателем этой награды в истории. Также картина получила награду за лучший адаптированный сценарий.

По сюжету, дочь главного героя, Анна (Оливия Колман), приезжает в Париж и ищет сиделку для своего отца, который с возрастом отказывается от ее помощи. Постепенно Энтони (Энтони Хопкинс) начинает сомневаться в своем восприятии реальности и теряет с ней связь. Уже первый трейлер позволяет предположить, что за новую роль знаменитый актер может получить свой второй "Оскар", к тому же фильм выдвинут сразу в шести категориях.

"Иуда и Черный Мессия"

Оскар-2021: "Лучший актер второго плана" (Дэниел Калуя), "Лучший саундтрек к фильму" ( Fight for You – H.E.R.)

За роль в биографической драме "Иуда и черный Мессия" Дэниел Калуя, который ранее уже номинировался на "Оскар" за роль в фильме "Прочь" (2017), получил золотую статуэтку как лучший актер второго плана.

Сразу отметим, что картина заслуженно оказалась в числе лауреатов "Оскара", ведь коррелирует с наболевшей для американцев темой – движением Black Lives Matter и убитым полицейскими Джорджем Флойдом.

Сюжет рассказывает о леворадикальной организации "Черные пантеры" и их лидере Фрэде Хэмптоне, в доверие к которому, по требованию ФБР, втирается мелкий аферист О`Нил. Его задача – посеять хаос и разруху внутри организации, но он даже и представить не мог, что в итоге он посодействует ФБР в убийстве Хэмптона.

"Девушка, подающая надежды"

Оскар-2021: "Лучший оригинальный сценарий" (Эмиральд Феннелл)

Детективный триллер с элементами комедии и сатиры рассказывает о девушке по имени Кассандра, которую играет Кэри Маллиган ("Великий Гэтсби").

Когда-то она была успешной студенткой в престижном медицинском университете, но один трагический случай изменил все. Теперь она живет двойной жизнью. Днем – бариста в кофейне, а по вечерам Кэсси периодически примеряет на себя разные образы, идет в клубы и бары и, прикидываясь пьяной, ожидает, когда к ней подойдет очередной "хороший парень"... Причиной тому – месть за ужасные события студенческих лет.

Кэри Маллиган за эту роль тоже номинировали на "Оскар", но победа досталась Фрэнсис Макдорманд. Одним из продюсеров фильма выступила актриса Марго Робби.

"Манк"

Оскар-2021: "Лучшая операторская работа", "Лучшая работа художника-постановщика"

Картина "Манк" режиссера Дэвида Финчера ("Бойцовский клуб", "Игра" и "Девушка с татуировкой дракона") была номинирована также и как "Лучший фильм". Тем не менее "Манка" уже успели назвать лучшим фильмом в карьере Финчера, и в то же время, непохожим на все предыдущие работы режиссера. Сценарий написал сам отец Дэвида, Джек Финчер, который умер в 2003 году. Дэвид откладывал экранизацию целых 23 года.

Фильм рассказывает о голливудском сценаристе Германе Манкевиче (его играет Гэри Олдман) в то время, когда он писал сценарий к "Гражданину Кейну". Картина получила "Оскар" в 1942 году и стала легендой классического американского кино. Но, как полагается, за созданием чего-то триумфального и выдающегося, стоит не менее любопытная, и даже скандальная история. Что происходит внутри Голливуда и как на самом деле рождаются киношедевры – "Манк" об этом.

"Еще по одной"

Оскар-2021: "Лучший международный фильм"

Датская трагикомедия режиссера Томаса Винтерберга, которую должен посмотреть каждый киноман. В центре сюжета – школьный учитель Мартин, который очень устал от своей жизни, а его ученики, в свою очередь, устали от его нудных уроков. Однажды Мартин предлагает своим трем коллегам-друзьям проверить теорию некого профессора. Согласно ей, каждому человеку от природы не хватает спирта в крови – всего лишь 0,5 промилле алкоголя могут прибавить счастья и здоровья. Теория всем кажется привлекательной и любопытной, и после раздумий мужчины соглашаются провести эксперимент на себе. Результат не заставляет себя долго ждать...

За созданием этого фильма стоит весьма трагичная жизненная история. Дочь Винтерберга, 19-летняя Ида, должна была дебютировать в фильме и сыграть одну из учениц школы, в которую она сама ходила. Но через четыре дня после начала съемок, она погибла в автомобильной аварии в Африке. Свою победу режиссер посвятил ей.

О восьми ярких моментах "Оскара-2021", которые вы должны увидеть, мы рассказали тут.

Все подробности в спецтеме Оскар-2021

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