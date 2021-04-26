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Оскар-2021: названы все лауреаты премии

Сегодня, 06:23

Состоялась 93-я церемония премии "Оскар". Известны имена всех победителей

Состоялась 93-я церемония вручения главной кинопремии – "Оскар"! В этом году мероприятие проходило сразу в нескольких локациях, в том числе было включение из Лондона и Парижа! Но главной локацией стала станция железнодорожного вокзала в Лос-Анджелесе – Union Station.

Готовы узнать всех победителей? В материале Life Сегодня узнайте, кто получил заветную золотую статуэтку!

Оскар-2021: полный список победителей

Лучший фильм – "Земля кочевников"

Лучшая актриса – Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников")

Лучший актер – Энтони Хопкинс ("Отец")

Лучший актер второго плана – Даниэл Калуя ("Иуда и Черный Мессия")

Лучшая актриса второго плана – Юн Ю Чжон ("Минари")

Лучший режиссер – Хлои Чжао ("Земля кочевников")

Кадры фильма "Земля кочевников"
Кадры фильма "Земля кочевников"
Фото: Скриншот из видео

Лучшая операторская работа – Эрик Мессершмидт, "Манк"

Лучшая работа художника-постановщика – "Манк"

Лучший саундтрек к фильму – Fight for You – H.E.R. ("Иуда и Черный Мессия")

Лучшая музыка к фильму – "Душа"

Лучший звук – "Звук металла"

Лучший оригинальный сценарий – Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды")

Лучший адаптированный сценарий – Кристофер Хэмптон ("Отец")

Лучший анимационный фильм – "Душа"

Лучший иностранный фильм – "Еще по одной"

"Еще по одной"
"Еще по одной"
Фото: themoviedb.org

Лучший документальный фильм – "Мой учитель – осьминог"

Лучший короткометражный фильм – "Два далеких незнакомца"

Лучший короткометражный анимационный фильм – "Если что-то случится, я вас люблю"

Лучший документальный короткометражный фильм – "Колетт"

Лучшие визуальные эффекты – "Тенет" ("Довод")

Лучший монтаж – "Звук металла"

Лучший дизайн костюмов – "Ма Рейни: Мать блюза"

Лучшие грим и прически – "Ма Рейни: Мать блюза"

Ранее мы показали наряды звезд на красной дорожке "Оскара-2021".

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