7 главных мемов с Оскара-2021: флирт с Брэдом Питтом, Дэниел Калуя о сексе родителей и тверк 74-летней Гленн Клоуз

У звезд после главной голливудской ночи осталось много ярких воспоминаний, а у нас – мемов. Пандемичный год все таки сказалась на знаменитостях, которые решили дать волю эмоциям

93-я церемония награждения "Оскар" завершена, победители названы, а значит время мемов! О, да, хоть многие и назовут этот "Оскар" скучным, но на мемы он очень даже богат.

Весь каламбур стартовал с начала церемонии – победителей называли в каком-то странном порядке. Например, лучших актеров объявили позже, чем лучший фильм, что стало поводом для шуток, якобы Кристофер Нолан отвечал за последовательность объявления лауреатов.

Главной звездой шоу стала 74-летняя Гленн Клоуз, которая хоть и не получила "Оскар", но оттанцевала тверк на камеру. А вот Юн Е-джон, которая отобрала "Оскар" у Гленн, больше интересовала не награда, а Брэд Питт, с которым она пофлиртовала во время своей речи.

Самые смешные мемы с "Оскара-2021" смотрите далее.

Дэниэл Калуя рассказал о том, как у его родителей... был секс

32-летний актер Дэниел Калуя во время получения "Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Иуда и черный мессия" произнес слишком эмоциональную речь. Видимо, он был так растроган происшедшим, что упомянул, что его мама и папа занимаются сексом, чтобы создать его. Реакция мамы Дэниела была бесценной.

Incredible that we get to see the real-time reaction from Daniel Kaluuyas mother as he talks about his parents having sex pic.twitter.com/juxCZeJcQC — Dave Itzkoff (@ditzkoff) April 26, 2021

Эта история сразу же превратилась в забавный мем с обладателем "Оскара" за лучший фильм в прошлом году Пон Чжун Хо. Как бы "неочевидная" иллюстрация того, как появился на свет Дэниел Калуя.

74-летняя Гленн Клоуз станцевала тверк

Если вы не смотрели "Оскар", то вы многое пропустили. Но главное – это тверк Гленн Клоуз под песню Da Butt во время викторины, в которой звезды угадывали песни номинированные на премию. Гленн ответственно подошла к участию. В Сети уже написали, что Гленн выиграла "Оскар" за лучший короткометражный фильм.

I am deceased, because Glenn Close just killed me. Just bury me somewhere nice, yall... #oscarspic.twitter.com/2X36XXWSAU — Joy-Ann Pro-Democracy & Masks Reid (@JoyAnnReid) April 26, 2021

Холли Берри сменила стрижку, но фаны не поняли

Звезда "Женщины-кошки" Холли Берри пришла на церемонию в шикарном наряде. Но также она решила удивить всех новой прической, которая вызвала у поклонников весьма неожиданные, но безумно смешные ассоциации...

Холли Берри Фото: Getty Images

Это очень забавно.

I cant believe Halle Berry wore this to the Oscars. pic.twitter.com/zYsKJBsw0l — Moist Owlets (@30andAlone) April 25, 2021

А еще так.

Платье Лоры Дерн было крайне, крайне необычным

На "Оскаре" было много крутых нарядов, но без разнообразия было бы слишком скучно. Видимо, так и подумала Лора Дерн, когда выбирала платье от Oscar de la Renta, больше напоминающее гуся. Хотя, когда у тебя уже есть один "Оскар" за плечами, можно позволить себе все что угодно.

Laura Dern has some big Babette energy tonight and thats the best thing pic.twitter.com/6Djz59n7sl — Mason. (@masondiab) April 26, 2021

Юн Е-джон больше был интересен Брэд Питт, чем "Оскар"

Южнокорейская актриса из фильма "Минари" получила награду за "Лучшую женскую роль второго плана". Выйдя на сцену за своим "Оскаром", Юн Е-Джон в первую очередь обратила внимание на Брэда Питта.

"Мистер Брэд Питт, наконец-то, рада познакомиться! Где вы были, когда мы снимали фильм?", – сказала она, имея в виду его продюсерскую компанию Plan B, которая продюсировала фильм "Минари".

Самого же Брэда речь актрисы рассмешила до слез.

Yuh Jung Youn beginning her Oscar speech by shooting her shot with Brad Pitt. She really is the gift that keeps on giving pic.twitter.com/lKNoZkectr — Liv Marks (@OliviaLilyMarks) April 26, 2021

Кстати, в номинации Юн Е-джон соревновалась с Гленн Клоуз, у которой до сих пор нет ни одной статуэтки. Но южнокорейская упомянула коллегу в своей речи.

"Я не верю в конкуренцию. Как я могу победить Гленн Клоуз?... Мне просто повезло больше, чем вам", – сказала она.

Лицо актера из "Минари" Алана Кима – на все случаи жизни

Самый маленький гость "Оскара", Алан Ким, сыгравший сына главного героя в фильме об иммигрантах "Минари", показал все предвкушение лета в одном лице.

me thinking about summer 2021 pic.twitter.com/hDrgwxaLYn — (@dodaistewart) April 26, 2021

Что-то не так с костюмом Лакита Стэнфилда

Лакит Стэнфилд – если кто не знал, это актер из "Иуда и чёрный мессия", нарядился в Saint Laurent, видимо не подозревая, на кого станет похож...

