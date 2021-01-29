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Анонс

В грандиозном шоу "Маска" появится мужественный Носорог, который очарует Олю Полякову

Сегодня, 15:15

Второй эфир шоу смотрите в субботу, 30 января на телеканале "Украина"

В эту субботу, 30 января, в 21:00 на телеканале "Украина" выйдет второй выпуск масштабного шоу "Маска", звездным детективом которого оказался Олег Винник. Одним из героев нового эпизода станет сильный Носорог, перед чарами которого не устоит ни одна женщина.

Так, в новом эпизоде зрителей ждет немало сюрпризов и загадок. В частности, своим талантом поразит мужественный Носорог, образ которого создала художник по костюмам проекта "Маска" Леся Патока.

Носорог на шоу "Маска"
Носорог на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

"В Носорога я заложила идею рейсайкла, – говорит Леся Патока. – Очень горжусь тем, что руководство канала дало возможность донести этот мировой тренд о переработке вторсырья. Легенда нашего Носорога такова: он боевой, прошел много боев, на нем не осталось живого места, поэтому он прикрыл свое тело латами. Мы использовали кроссовки, мотокуртки, кожаные штаны и прочее – разрезали на кусочки и собирали заново".

Этот герой – невероятно сильный и спортивный, в оригинальном шоу "Маска" удивит и зрителей, и звездных детективов. Так, перед чарами Носорога не устоит и Королева ночи Оля Полякова, ведь он на своих мужественных руках будет носить ее по сцене.

Оля Полякова на шоу "Маска"
Оля Полякова на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

"У меня 68 килограммчиков счастья, а он так меня поднимает!" – восторженно отмечает Оля Полякова.

Какая звезда могла замаскироваться в этом образе – предстоит отгадать зрителям. Но Носорог дал несколько подсказок о своей личности, чтобы сделать это было легче.

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"Привет, прекрасная половина человечества! Я здесь только ради вас, – начал свой рассказ Носорог. – Наконец у нас появилась возможность познакомиться, узнать друг друга лучше и, возможно, влюбиться. Я уверен, что среди вас, красавицы, есть именно та, кто украдет мое сердце и завладеет всеми моими мыслями. Красотки, мужчина ваших желаний уже здесь. Я – сила, я – мужество, я – Носорог!"

На сцене грандиозного шоу "Маска" Носорог поразит проникновенным исполнением легендарной песни Canción del mariachi, которую пели Антонио Бандерас и группа Los Lobos. Также во втором выпуске проекта зрители увидят впечатляющие выступления эффектной Бабки, веселого Буряка, игривой Крапанки, магического Мольфара, невероятно милого Циклопа, роскошной Павы и величественного Льва. Какие знаменитости могли спрятаться под этими неимоверными костюмами?

Смотрите второй выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 30 января, в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее мы рассказывали, что в грандиозном шоу "Маска" представят уникальный украинский Буряк.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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