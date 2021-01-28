Олег Винник признался, общаются ли звездные участники "Маски" за кулисами

Артист также рассказал, что благодаря шоу придумал новую песню

На прошлой неделе рассекретили личность звездного участника шоу "Маска", который прятался под маской киберпанка Буйвола. В этом образе замаскировался Олег Винник, который стал пятым звездным детективом проекта. Видят ли участники других знаменитостей за кулисами шоу и почему DZIDZIO не удалось угадать своего коллегу – артисты рассказали в интервью программе "Зірковий шлях".

Уже две недели зрители гадают, какие знаменитости могли спрятаться в невероятных костюмах-масках. И если сначала звездные детективы были уверены, что мгновенно узнают своих коллег, то сейчас откровенно признаются – игра не будет простой ни для кого.

"Они так закрутили, это невозможно! – говорит DZIDZIO. – У меня слух может даже абсолютный. Но это невозможно, потому что когда участник общается с нами, его голос изменен с помощью компьютера, они говорят загадками, еще и костюмы сбивают".

Звездные детективы шоу "Маска" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Действительно, по условиям шоу, когда участники общаются со звездными детективами, их голоса меняют с помощью компьютерной программы. Костюмы задуманы так, чтобы никто не мог разглядеть даже родинку на лице исполнителя под маской. И на самой съемочной площадке придерживаются небывалых мер секретности, чтобы никто из участников случайно не выдал свою личность.

"За кулисами никто никого не видит и не слышит, там все скрыто, – признается Олег Винник. – Ты сидишь в маленькой гримерке. В этих костюмах нереально общаться, увидеть или услышать кого-то из других участников тоже невозможно. Сложно даже микрофон поднести к губам. Но несмотря на эти нюансы, было очень интересно и вдохновляющее. Ко мне даже пришла песня! Сразу после съемок, хотя было уже за полночь, поехал в студию ее записывать, ведь когда приходит вдохновение, спать не хочется".

Олег Винник Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В субботу, 30 января, в 21:00 зрители канала "Украина" увидят второй выпуск масштабного загадочного шоу "Маска".

Смотрите подробности о шоу "Маска" в программе "Зірковий шлях":

Напомним, Бабка из шоу "Маска" дала первую подсказку о себе.

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