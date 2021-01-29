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У грандіозному шоу "Маска" з'явиться мужній Носоріг, який зачарує Олю Полякову

Другий ефір шоу дивіться в суботу, 30 січня на телеканалі "Україна"

Цієї суботи, 30 січня, о 21:00 на телеканалі "Україна" вийде другий випуск масштабного шоу "Маска", зоряним детективом якого виявився Олег Винник. Одним з героїв нового епізоду стане сильний Носоріг, перед чарами якого не встоїть жодна жінка.

Так, в новому епізоді на глядачів чекає чимало сюрпризів і загадок. Зокрема, своїм талантом вразить мужній Носоріг, образ якого створила художниця по костюмах проєкту "Маска" Леся Патока.

Носоріг на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

"В Носорога я заклала ідею рейсайклу, – каже Леся Патока. – Дуже пишаюся тим, що керівництво каналу дало можливість донести цей світовий тренд про переробку вторсировини. Легенда нашого Носорога така: він бойовий, пройшов багато боїв, на ньому не залишилося живого місця, тому він прикрив своє тіло латами. Ми використовували кросівки, мотокуртки, шкіряні штани та інше – розрізали на шматочки і збирали заново".

Цей герой – неймовірно сильний та спортивний, в оригінальному шоу "Маска" здивує і глядачів, і зіркових детективів. Так, перед чарами Носорога не встоїть і Королева ночі Оля Полякова, адже він своїми мужніми руками носитиме її по сцені.

Оля Полякова на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

"У мене 68 кілограмчиків щастя, а він так мене підіймає!" – захоплено зазначає Оля Полякова.

Яка зірка могла замаскуватись у цьому образі – належить відгадати глядачам. Та Носоріг дав кілька підказок про свою особу, аби зробити це було легше.

"Привіт, прекрасна половино людства! Я тут тільки заради вас, – почав свою розповідь Носоріг. – Нарешті у нас з’явилась можливість познайомитись, пізнати одне одного краще та, можливо, закохатись. Я впевнений, що серед вас, красуні, є саме та, хто поцупить моє серце та заволодіє усіма моїми думками. Гарнюні, чоловік ваших мрій вже тут. Я – сила, я – мужність, я – Носоріг!"

На сцені грандіозного шоу "Маска" Носоріг вразить проникливим виконанням легендарної пісні "Canción del mariachi", яку співали Антоніо Бандерас та гурт Los Lobos. Також у другому випуску проєкту глядачі побачать вражаючі виступи ефектної Бабки, веселого Буряка, грайливої Крапанки, магічного Мольфара, надзвичайно милого Циклопа, розкішної Пави та величного Лева. Які знаменитості могли сховатись під цими неймовірними костюмами?

Дивіться другий епізод найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" цієї суботи, 30 січня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

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