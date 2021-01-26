"Было загадкой и шоком": Олег Винник об участии в шоу "Маска"

Популярный певец поделился своим опытом участия в популярном гипершоу

В студию программы "Утро с Украиной" на телеканале "Украина" посетил популярный артист Олег Винник. Всю неделю зрители шоу "Маска" гадали, кто же спрятался под маской Буйвола и станет пятым звездным детективом проекту. Интригу было раскрыто в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина", а в эксклюзивном интервью с Лилией Ребрик и Григорием Германом Олег Винник рассказал, как решился стать героем шоу "Маска" и за кого будет болеть сидя в кресле детектива.

Олег, поделитесь своим впечатлением от участия в шоу "Маска". Как отреагировали родные и поклонники, или оправдался такой эксперимент?

Это было очень круто! Честно говоря, я был удивлен, когда мои родные во время просмотра шоу "Маска" звонили и писали: "Когда же ты выйдешь?". На что я отвечал, что уже выступил (смеется). Так, для всех это было загадкой и шоком. Я специально молчал, пока не сняли маску.

Костюм Буйвола Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Трудно было скрывать это от родных?

Не трудно. Мне хотелось увидеть их реакцию. И я просто был шокирован, ведь знаю, что меня можно вычислить по консонантам. Но я долго работал над ними и добился того, что мой голос зазвучал по-другому.

То есть это действительно был ваш голос без всякой технической обработки?

Я также думал, что в шоу используются аппараты, которые обрабатывают голос – что-то меняют, разбавляют. Однако когда начал работать над треком, понял, что все по-настоящему – все честно и это просто чудо!

Но как можно было сделать так, чтобы вас не узнали даже детективы?

Что делать? Раз надо, то надо! Это очень ответственная вещь. И меня настолько поражают мои коллеги, ведь им необходимо работать еженедельно, потому что на каждый эфир нужна новая песня. Я бы хорошо подумал перед тем как согласиться на участие и пройти все 12 эфиров в финал. Но на самом деле это огромный опыт! Очень рад, что смог чему-то научиться, потому что действительно целую неделю работал, готовясь к выступлению. Интересно было увидеть своих коллег с другой стороны. Представляете, что будет в следующих эфирах, ведь это именно то шоу, которое будет удивлять все больше и больше.

Олег Винник в костюме Буйвола Фото: пресс-служба

Как вы чувствовали себя, находясь под маской и что было тяжелее всего?

Я не помню точно, но кажется костюм весит около 18 кг. С одной стороны, ты чувствуешь, что несешь на себе что-то важное. А с другой – понимаешь, что находишься в совершенно новом мире. Честно скажу, я чувствовал себя, как в животе кашалота. Я там никогда не был, однако судя по мультикам – очень похоже (смеется).

К тому же, видимо, очень жарко?

Да, мне показалось, что внутри даже не 100% влажности, а все 180%! Буквально за считанные секунды ты становишься мокрым и все начинает плыть, течь. И в это время даже нельзя пошевелить руками, ведь я боялся, чтобы меня не узнали.

Кстати, ваши движения – это была ваша пластика и фантазия, или вы просто не могли иначе пошевелиться?

Я просто не знал, как себя вести. Когда посмотрел на других участников, увидел, что они свободно чувствовали себя в своих костюмах. А я просто-напросто переживал, чтобы меня не узнали за движениями. Помню, как-то в Тернополе хотел прогуляться по снежку – у озера, где-то в полночь. Это было так здорово! Надел капюшон, иду, и тут вдруг ко мне подходит человек и просит сфотографироваться. Я в шоке, думаю, как меня узнали, на что мне ответили: "Вас походка выдала" (смеется).

Вы единственный детектив, побывавший под маской. Как думаете, поможет ли это вам разгадать будущих героев?

Надеюсь. Я точно понял как хорошо видно, когда участники ведут себя свободно и когда их что-то сковывает. Кстати, если долго находиться под маской, появляется паника. А может быть и как терапия – если закрадываются подобные мысли – идите на "Маску", "очиститесь" (смеется).

Олег Винник Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кто ваш фаворит, как звездного детектива?

Меня очень задело Солнце! Я почувствовал в нем какую-то фибру, какое-то особое тепло.

Наконец в Украине официально завершился локдаун. Есть ли у вас какие-то планы?

Я поздравляю всех с этим! Дай Бог, чтобы это был конец и я все-таки верю, что Украина первой выйдет из этих нехороших вещей.

А концерты и выступления уже планируете?

Мы планируем, но к сожалению, пока есть все переносить. Лишь 7 марта во Броварах, не изменяя традициям, играем праздничный концерт со всеми карантинными ограничениями. Но я думаю, что без музыки и без песен долго не будем, потому что все-таки людям нужен праздник. Поэтому, дай Бог, чтобы в ближайшее время мы встретились на концертах и ​​дарили друг другу радость!

Ранее мы рассказывали, как прошел первый эфир шоу "Маска".

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