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"Маска" сброшена, Буйвол опознан – имя звезды (видео)

Сегодня, 19:48

Узнайте, кто скрывался за маской самого загадочного персонажа шоу "Маска"

В связи с трауром 23 января, телеканал "Украина" перенес дату выхода второго выпуска шоу "Маска", премьера которого состоялась в минувшую субботу. Напомним, что новый эпизод масштабного проекта зрители увидят на следующей неделе – в субботу, 30 января.

Однако главное разоблачение все же состоялось сегодня, эксклюзивно на телеканале "Украина". Целую неделю зрители гадали – кто же скрывается за маской Буйвола, который, к тому же, заявил, что является пятым звездным детективом шоу.

В эфире новостей "Сегодня" стало известно, что все это время Буйволом был Олег Винник!

Певец Олег Винник
Певец Олег Винник
Фото: телеканал "Украина"

"Находиться под маской – невероятно сложно, но я специально пошел на этот шаг, – говорит Олег Винник. – Я смотрел версии шоу "Маска" других стран, и мне было очень интересно, что чувствуют участники в этих объемных костюмах, какой там внутри мир. Ты не можешь пошевелиться, тебе очень жарко, все плывет, пот течет. Это развивает терпение. Я сменил 4 футболки, потому что буквально через 10-15 секунд пребывания в костюме они сразу становились мокрыми. Надеюсь, что этот опыт поможет мне отгадывать, какие знаменитости могли спрятаться под масками, лучше понять их мотивацию и расшифровывать подсказки".

Видео: Сегодня

Так что уже в следующую субботу, 30 января, Олег Винник присоединится к команде звездных детективов и вместе с Олей Поляковой, NK | Настей Каменских, Андреем Данилко и DZIDZIO будет отгадывать, какие звезды замаскировались в невероятных образах.

Смотрите второй эпизод грандиозного шоу "Маска" – в следующую субботу, 30 января, в 21:00.

Ранее мы подробно рассказывали, как прошел первый эфир шоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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