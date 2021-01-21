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В грандиозном шоу "Маска" представят уникальный украинский Буряк

Сегодня, 20:00

Усы, брови, зубы, листья – все элементы костюма – исключительно ручная работа

В субботу, 23 января, в 21:00 телеканал "Украина" покажет второй выпуск масштабного шоу "Маска", которое уже завоевало любовь миллионов украинских зрителей. Согласно формату The Masked Singer, в национальной адаптации проекта могут быть персонажи, которые ассоциируются с этой страной. В Украине одним из них стал герой, без которого невозможно самое известное украинское блюдо борщ – Буряк.

В новом эпизоде ​​шоу "Маска" зрители познакомятся со второй восьмеркой невероятных участников, которые будут удивлять своими талантами и образами. Одним из них станет веселый Буряк – настоящий великан, высота которого достигает 3,5 метров. Над впечатляющим образом работал дизайнер Назар Дидык, который раскрывает секреты создания костюма. Так, вес головы Буряка составляет около 5 килограммов, а высота вместе с ботвой – почти полтора метра. Форму изготавливали из маленьких частей специального материала Ева. Усы, брови, зубы, листья – все элементы костюма – исключительно ручная работа, поэтому мастерам пришлось изрядно поработать над этим героем.

В грандиозном шоу
В грандиозном шоу "Маска" представят уникальный украинский Буряк
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А вот какая звезда могла замаскироваться в таком образе – загадка. Впрочем, таинственный Буряк все-таки дал несколько подсказок о своей личности.

"Физкульт-привет! Будем знакомы, я – Буряк. Не заметить меня сложно – из-за моего роста. Он всегда помогал мне как в спорте, так и в обычной жизни. У меня на родине степной заяц чувствует себя прекрасно, неудивительно, что и я появился на свет именно там. Я рождался долго – произошло это, как в фильме – после дождичка в четверг. Меня увидели – и обалдели. На это была уважительная причина – любой обалдел бы. Как думаете, чего бы это?" – смеется Буряк.

В грандиозном шоу
В грандиозном шоу "Маска" представят уникальный украинский Буряк
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

На сцене грандиозного шоу "Маска" Буряк исполнит известную украинскую песню "Смерека", а вокруг его личности развернется жаркая дискуссия между звездными детективами. Также во втором выпуске проекта зрители увидят впечатляющие выступления эффектной Бабки, игривой Крапанки, мужественного Носорога, магического Мольфара, невероятно милого Циклопа, роскошной Павы и величественного Льва. Какие знаменитости могли спрятаться под этими неимоверными костюмами?

Смотрите второй эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 23 января, в 21:00 на канале "Украина".

Сюжет Анастасии Середы и Юрия Хоменко
Видео: Сегодня

Тем временем ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук станет Суперменом.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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Источник: Сегодня
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