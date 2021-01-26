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Художник по костюмам шоу "Маска" Леся Патока: "Я почти никогда не бываю полностью довольна своей работой"

Сегодня, 17:00

По ее словам, каждый костюм по своему хорош и некоторые из них можно рассматривать часами

1,3 миллиона просмотров за неделю – шоу "Маска" бьет рекорды. Интрига, кто скрывается под причудливыми образами, сохраняется не только благодаря вокальным хитростям звезд, но и благодаря фантастическим костюмам, которые поражают воображение. Поэтому в эфире шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" телеведущая Юлия Галушка решила расспросить о костюмах одного из их авторов – Лесю Патоку.

По словам художника по костюмам, она почти никогда не бывает полностью довольной своей работой, но все же назвала своих фаворитов в шоу "Маска". Первым является костюм Дракона. Именно его создавали дольше всего и работы с этим костюмом было больше всего. Также Леся призналась, что очень любит костюм Солнца и Сома.

Герои шоу "Маска" на телеканале Украина
Герои шоу "Маска" на телеканале Украина
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В то же время, Леся Патока говорит, что каждый костюм по своему хорош и некоторые из них можно рассматривать часами, ведь там много очень интересных и необычных деталей. Чего только стоит костюм Мольфара.

Подробнее о том, как создавались костюмы для грандиозного шоу "Маска" смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, как прошел первый эфир шоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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Источник: Сегодня
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