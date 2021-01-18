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"Ужасно пошло!": победительница "Холостяка" показала фото, за которое ей стыдно

Сегодня, 15:03

Даша Ульянова позировала перед камерой совершенно голой

Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова, ранее переболевшая "ковидом", показала фотографию, которую считала самой лучшей. Теперь же девушка называет ее очень пошлой.

На снимке, опубликованном в Instagram-профиле Ульяновой, она сидит на деревянном ящике. Одежды на Даше практически нет, а рукой и волосами она прикрывает обнаженную грудь.

Даша Ульянова
Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

"Когда-то я считала, что это мое самое лучшее фото, но сейчас мне оно кажется ужасно пошлым. Просто интересно, а как считаете вы?", – обратилась она к своим подписчикам.

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Фолловеры Даши Ульяновой в комментариях написали множество комплиментов, отметив, что у нее просто потрясающая фигура.

"Бог мой, какая фигурка! Если я настолько сильно тащусь, представляю, что чувствуют мужчины... Чистый кайф", – написала одна из подписчиц Даши.

Напомним, что ранее Даша Ульянова показала себя в детстве и рассказала о своих комплексах.

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